Este contenido fue publicado el 29 de septiembre de 2018 12:10 29 de septiembre de 2018 - 12:10

Un año después del referéndum de secesión de Cataluña, el entonces presidente regional, Carles Puigdemont, no lamenta la proclamación unilateral de independencia, aunque sí haber caído esos días en un diálogo "trampa" con el gobierno español, y advierte que la crisis "va a durar".

Con la mayoría de su gobierno en prisión o en el exilio, pese a las cargas policiales durante la consulta o la toma bajo control del gobierno regional por Madrid, Puigdemont, de 55 años, repasa sus decisiones en una entrevista con la AFP, en la que rememora un mes de octubre que marcó España.

El 1 de octubre, unos 2 millones de catalanes de un censo de 5,5 millones votaron por la secesión en un referéndum prohibido por la justicia, llevando al Parlamento regional a proclamar unilateralmente la independencia el 27 de octubre tras días de incertidumbre.

+ ¿Se arrepiente de haber declarado la independencia?

- "No. Yo me hubiera arrepentido si hubieran aceptado las condiciones que propuse para convocar elecciones y no las hubiera atendido", asegura Puigdemont, quien esta semana presentó su libro "La crisis catalana. Una oportunidad para Europa".

El 10 de octubre, el aún presidente catalán decide postergar esta declaración que ningún país reconoció, "atendiendo a las peticiones de abrir una ventana al diálogo y, por tanto, de no tomar una decisión irreversible". "Hoy no volvería a hacer esta suspensión", agrega.

Como recoge en su libro, su plan era convocar elecciones anticipadas para forzar un diálogo con Madrid, pero si se retiraba la amenaza de tomar el control del gobierno regional y la acusación de sedición contra líderes catalanes en prisión preventiva, entre otras condiciones.

Su propuesta formulada al ejecutivo español a través de intermediarios cuya identidad no quiere revelar porque "los hechos aún son muy recientes", no tuvo recorrido y vista la falta, a su juicio, de "voluntad de diálogo de España", el Parlamento declaró unilateralmente la independencia a finales de ese mes.

"La próxima vez esto no va a ser así, este error no lo cometeremos dos veces (...) O hay verdaderamente alguien que acredite la voluntad de una de las partes de querer el diálogo o esto es una trampa en la que no vamos a volver a caer", advierte durante la entrevista.

- Sin "botón" para una república -

El primer aniversario del referéndum llega con otros actores. El socialista Pedro Sánchez gobierna en Madrid desde junio, al imponerse al conservador Mariano Rajoy en una moción de censura. Y en Barcelona, Quim Torra, un fiel de Puigdemont, preside el gobierno regional.

Por su parte, Puigdemont, sobre quien no pesa actualmente ninguna orden de detención internacional pero sí nacional, busca desde la ciudad belga de Waterloo internacionalizar la causa catalana con el fin también de "enseñar a Europa qué se está juzgando" cuando se inicie en España el juicio contra sus exconsejeros en prisión preventiva.

"Estamos en el inicio de una crisis que va a durar. Hay una amenaza de 30 años de cárcel para la gente que está en la cárcel", asegura el dirigente independentista, cuyos actuales planes priorizan un diálogo con Madrid de cara a lograr un nuevo referéndum acordado y con mediación internacional a una secesión unilateral de Cataluña.

Preguntado sobre su mensaje para aquellos catalanes que puedan sentirse frustrados por no haberse logrado la independencia, el expresidente catalán asegura que siempre dijo que "no hay un botón que pulsándolo te salga una república". "Esto no va así", agrega.

"Hay que construir cada día la república, hay que ganársela, hay que hacer un proceso constituyente", apunta Puigdemont, para quien la "gente entiende" la "complejidad" del asunto, algo que no pueden "resolver, ventilar con cuatro decisiones fáciles".

