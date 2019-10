El destino de unos 40 mil millones de dólares del préstamo que Argentina recibió del Fondo Monetario Internacional en 2018 generó un cruce entre el mandatario liberal Mauricio Macri y el peronista Alberto Fernández durante el debate entre candidatos presidenciales de cara a las elecciones del 27 de octubre.

"No puedo dejar de asombrarme, no sé en qué país vive Macri. Presidente: a lo mejor no se enteró, pero de los 39.000 millones de dólares que nos dio el Fondo se fugaron 30 mil (millones) y se los llevaron sus amigos, presidente", acusó Fernández, favorito según sondeos.

El candidato peronista increpó a Macri por la fuga de capitales y aseguró que "algún díia le va a tener que explicar a la Argentina adónde se fueron esos dólares que no están en puentes ni en viviendas".

"Se los llevaron sus amigos, presidente, ya es hora de que deje de mentir, nos mintió por cuatro años", acusó.

De su lado Macri respondió: "Me alegra y me sorprende que el Frente de Todos (el partido de Fernández) ahora hable de corrupción".

La expresidenta Cristina Kirchner (2007-2015), senadora y compañera de fórmula de Fernández, ha sido procesada en varias causas de corrupción desde que dejó el gobierno, algunas de las cuales fueron cerradas.

El gobierno de Macri solicitó en junio de 2018 un préstamo por unos 57.000 millones de dólares para estabilizar su economía en medio de sucesivas corridas cambiarias que llegaron a depreciar la moneda hasta 20% en una semana.

El peso argentino se depreció casi 70% desde enero de 2018.

"El gobierno de Macri fracasó rotundamente en la economía", dijo Fernández, responsabilizándolo de "construir en poco tiempo una deuda increíble", que según sus cálculos pasó del "39% del Producto al ciento por ciento" en los últimos cuatro años.

De su lado Macri aseguró que "dos de cada tres pesos que se tomaron de deuda fueron para pagar deuda del gobierno anterior" y se dijo sorprendido respecto a la acusación que le espetó Fernández al hacerlo responsable de "destruir la economía".

Argentina atraviesa una profunda recesión con una inflación del 30% a agosto y un crecimiento de la pobreza que pasó del 32,0% a 35,4% en el primer semestre de este año, el nivel más alto desde el colapso de la economía de 2001.

Fernández aventaja a Macri en los sondeos por unos 20 puntos, y se situó 17 puntos por delante del presidente en las primarias celebradas el 11 de agosto.

Si obtiene más del 45% de los votos o supera el 40% con una distancia de 10 puntos sobre el segundo, se consagrará presidente en primera vuelta. De lo contrario, el balotaje está previsto para el 24 de noviembre.

