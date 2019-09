La candidata rumana a comisaria europea Rovana Plumb y su par húngaro Laszlo Trocsanyi no recibieron este jueves el visto bueno de los eurodiputados encargados de examinar eventuales conflictos de intereses, indicaron varias fuentes.

Los miembros de la comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara interrogaron en la mañana a la socialdemócrata Plumb, aspirante a la cartera de Transportes, sobre dos préstamos que generan dudas a los eurodiputados.

"No he hecho nada malo. Siempre he respetado y respeto la ley. Soy lo más transparente posible porque no tengo nada que esconder. ¡Nada!", dijo Plumb a la salida de una audición, que una fuente presente calificó de "muy floja".

A continuación, Trocsanyi, del PPE (derecha) y aspirante a la cartera de Ampliación, compareció ante los eurodiputados para abordar sus vínculos con el bufete de abogados que fundó en 1991 antes de convertirse en ministro de Viktor Orban.

Ninguno de los dos, los únicos de los 26 comisarios de la futura Comisión liderada por Ursula von der Leyen a los que la comisión de Asuntos Jurídicos pidió interrogar, reunió la mayoría necesaria para lograr el visto bueno.

La incertidumbre planea ahora sobre el resto del procedimiento, que debería llevar a la audición de Plumb por la comisión de Transportes y la de Medio Ambiente el 2 de octubre, y la de Trocsanyi por Asuntos Exteriores, la víspera.

"Vamos a ver qué pasa ahora. Pero lo que está claro es que la audición no puede producirse", explicó el portavoz de la Eurocámara, Jaume Duch, preguntado sobre el procedimiento si un candidato no recibe el visto bueno.

Los eurodiputados deben expresar ahora en dos cartas a la futura presidenta de la Comisión su preocupación por eventuales conflictos de interés.

La próxima Comisión Europea asumirá sus funciones el 1 de noviembre. Antes, el 23 de octubre, el pleno de la Eurocámara debe pronunciarse sobre el ejecutivo comunitario en su conjunto tras las audiciones individuales.

