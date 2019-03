La Eurocámara levantó este martes la inmunidad parlamentaria del eurodiputado ultraderechista francés Jean-Marie Le Pen, como pedía la justicia gala en el marco de una investigación sobre empleos ficticios.

Los eurodiputados votaron a mano alzada a favor de la solicitud de la justicia francesa durante una sesión plenaria en Estrasburgo (noreste de Francia). La Eurocámara levanta así por cuarta vez la inmunidad a Le Pen, ausente este martes.

"No me esperaba ni la indulgencia ni la objetividad de mis colegas [de la Eurocámara] a quienes me complace abandonar en abril", dijo el político a la AFP, en referencia a la última sesión plenaria del actual hemiciclo.

Eurodiputado desde los años 1980, el antiguo líder del Frente Nacional, formación rebautizada Agrupación Nacional, alegó su inmunidad como eurodiputado para no recibir en junio de 2018 a investigadores anticorrupción.

La justicia investiga el uso de fondos destinados a contratar a asistentes en la Eurocámara para pagar a personal del partido ultraderechista durante varios años. Su hija Marine Le Pen está imputada en el mismo caso.

Los investigadores evaluaron en 2018 en unos 7 millones de euros la factura de este caso, en el marco del cual los eurodiputados también aprobaron este martes levantar la inmunidad a la eurodiputada Dominique Bilde.

Neuer Inhalt Horizontal Line