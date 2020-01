El presidente de la Eurocámara, David Sassoli, anunció este viernes que la institución ya no reconoce al líder independentista catalán Oriol Junqueras, preso en España, como eurodiputado, un día después de una decisión de la justicia española.

"Al comienzo del pleno del lunes 13 de enero anunciaré (...) la expiración del mandato del señor Junqueras i Vies el 3 de enero de 2020", aseguró Sassoli, que confirmará ese día a los también independentistas Carles Puigdemont y Toni Comín como eurodiputados.

El Parlamento Europeo se basa en la decisión de anular el mandato de eurodiputado de Junqueras adoptada por la Junta Electoral Central (JEC) el 3 de enero, que el Tribunal Supremo español confirmó el jueves y remitió a la institución europea.

"El Parlamento Europeo está obligado a tomar nota sin dilación de las decisiones que con carácter definitivo tomen las autoridades judiciales competentes de los Estados miembros", agregó Sassoli, pese al llamado de Junqueras a que protegiera su inmunidad como eurodiputado.

Tanto las autoridades electorales como el alto tribunal españoles defendían que la condena del ex vicepresidente regional a 13 años de prisión y de inhabilitación por el intento de secesión de Cataluña en 2017 conllevaba "la exclusión de la condición de eurodiputado".

A diferencia de Junqueras, el ex presidente catalán Puigdemont y su ex consejero Comín se marcharon a Bélgica para esquivar la acción de la justicia española por lo que no fueron condenados y podrán acudir el próximo lunes a la sesión plenaria prevista en Estrasburgo.

Un juez español pidió este viernes a la Eurocámara que retire la inmunidad a ambos, a fin de que puedan ser extraditados desde Bélgica a España para ser juzgados, una solicitud cuya resolución puede tomar semanas e incluso meses.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram Síganos en Instagram