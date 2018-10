El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

La fiscalía de París anunció el miércoles que abrió una investigación tras los altercados que estallaron la víspera durante un allanamiento en la sede del partido de izquierda radical Francia Insumisa y en la casa de su líder Jean-Luc Mélenchon.

La fiscalía comunicó la apertura de una investigación por amenazas o actos de intimidación contra la autoridad judicial y violencia contra personas que ejercen la autoridad pública.

En los registros, que fueron filmados en directo por Mélenchon y retransmitidos en su cuenta Facebook, se puede ver al diputado empujando a un fiscal y desafiando verbalmente a un policía que se interpuso.

En otra escena, captada por periodistas, Mélenchon pide a sus compañeros que "boten la puerta" para entrar a la sede de su partido, donde estaba en curso un registro realizado por la policía.

Para Mélenchon, estos registros -- realizados en el marco de una investigación sobre cuentas de campaña electoral y presuntos empleos ficticios en el Parlamento Europeo -- son parte de un operativo "político" en su contra para "intimidarlo".

"No me arrepiento de nada", señaló el miércoles en una entrevista con la cadena BFMTV. "Nos allanan como si fuéramos una banda de ladrones (...), no es normal, así que tengo derecho de decirlo, tengo derecho de enojarme", explicó.

Las pesquisas fueron realizadas en el marco de dos investigaciones. La primera obedece a denuncias de que Francia Insumisa utilizó indebidamente fondos facilitados por la UE para pagar a personal del partido.

La segunda fue abierta después de que el presidente del organismo que audita los gastos electorales en Francia denunciara posibles irregularidades en las cuentas de campaña de Mélenchon durante las elecciones presidenciales de 2017.

Mélenchon asegura no obstante que sus cuentas ya fueron sido validadas por dicho organismo y prometió que publicará "todos los recibos" de su campaña.

