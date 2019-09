La Eurocámara bloqueó este jueves a dos candidatos a comisarios, la rumana Rovana Plumb y el húngaro Laszlo Trocsanyi, por eventuales conflictos de intereses, un inicio complicado para la próxima Comisión liderada por Ursula von der Leyen antes de las audiencias la semana próxima.

"La comisión de Asuntos Jurídicos dio su visto bueno para las audiencias de 24 candidatos a comisario. Para dos candidatos, el procedimiento se suspendió al identificarse conflictos de interés", indicó el portavoz de la Eurocámara, Jaume Duch, en referencia a Plumb y Trocsanyi.

Los miembros de la comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara interrogaron en la mañana a la socialdemócrata Plumb, aspirante a la cartera de Transportes, sobre dos préstamos que generan dudas a los eurodiputados, a quienes no consiguió convencer.

"No he hecho nada malo. Siempre he respetado y respeto la ley. Soy lo más transparente posible porque no tengo nada que esconder. ¡Nada!", dijo Plumb, tras explicarse ante los eurodiputados en la sede de la Eurocámara en Bruselas. Una fuente presente calificó su defensa de "muy floja".

A continuación, Trocsanyi, del Partido Popular Europeo (PPE, derecha) y aspirante a la cartera de Ampliación, compareció ante los eurodiputados para abordar sus vínculos con el bufete de abogados que fundó en 1991, antes de ser ministro de Justicia del nacionalista Viktor Orban.

La decisión supone el primer escollo para la Comisión liderada por la conservadora alemana, quien conversó en la tarde con el presidente de la Eurocámara, David Sassoli.

El italiano se comprometió a pedir aclaraciones a la comisión de Asuntos Jurídicos sobre su decisión y eventuales recomendaciones para solventarlo, que enviará por carta a Von der Leyen, según fuentes europeas.

La incertidumbre planea sobre el futuro de la nueva Comisión. "Por el momento, esto significa que el procedimiento se suspendió, pero no quiere decir que deban proponerse nuevos candidatos a comisario", había apuntado horas antes la portavoz del ejecutivo comunitario, Mina Andreeva.

Un portavoz de Budapest calificó que Trocsanyi está pagando el precio de haber sido ministro "cuando Hungría cerró las fronteras a los migrantes", en tanto que el presidente del parlamento rumano, Marcel Ciolacu, consideró que tienen "diez remedios posibles" para sustituir a Plumb.

El candidato húngaro denunció "una decisión política, carente de toda base fáctica". "Tengo la intención de adoptar todas las medidas legales necesarias", agregó.

- Pacto de no agresión -

El bloqueo a candidatos de los dos principales grupos de la Eurocámara -PPE y socialdemócratas- puede conducir a ambos a responder haciendo caer a un candidato del grupo liberal, el tercero del hemiciclo, durante las audiencias previstas del 30 de septiembre al 8 de octubre.

Entre ellos figuran el belga Didier Reynders, aspirante a la cartera de Justicia, quien enfrenta en su país una investigación judicial por corrupción, y la francesa Sylvie Goulard, candidata al puesto de Mercado Interior, con una situación áun más complicada.

Goulard es objeto de dos investigaciones --una en Francia y otra de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF)-- en el marco de la presunta contratación ficticia de asistentes parlamentarios de su partido. La gala ya devolvió 45.000 euros a la Eurocámara.

"Esto la pone en una situación de debilidad, ya que se la puede incluir en un paquete más amplio", aseguró a mediados de septiembre el eurodiputado liberal francés Pascal Canfin, temiendo que el pacto de no agresión de los tres grupos se vea socavado.

Los temores no son baladíes. Pese a contar con el apoyo inicial de los 444 eurodiputados de los tres grupos, Von der Leyen superó su investidura en la Eurocámara en julio con 383 votos, nueve por encima de la mayoría absoluta necesaria y gracias al apoyo de miembros de otros grupos.

Cada comisario, por su parte, necesitará el apoyo de los dos tercios de sus respectivas comisiones parlamentarias tras una audiencia sobre sus programas políticos, antes de una votación de la Comisión en su conjunto sobre la Eurocámara, prevista para el 23 de octubre.

Las audiencias no son un simple trámite. En 2014, la eslovena Alenka Bratusek acabó siendo sustituida por Violeta Bulc tras una mala audición. En 2004, ante la presión de la Eurocámara, Italia retiró a Rocco Buttiglione por su posición contraria a la homosexualidad.

La nueva Comisión tiene previsto entrar en funcionamiento el 1 de noviembre, un día después de la salida prevista del Reino Unido de la Unión Europea.

