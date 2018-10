El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, dijo este sábado que está "horrorizada" por las informaciones sobre el periodista saudita Jamal Khashoggi, desaparecido en Turquía, pero mantiene su visita a finales de mes a Riad para una cita económica.

"Los derechos humanos, la libertad de información son derechos fundamentales y se ha informado sobre cosas horribles y estoy horrorizada, pero tengo que dirigir los negocios del FMI en todos los rincones del mundo", dijo Lagarde en Bali, donde se celebra una reunión del Fondo.

"Cuando visito un país siempre digo lo que pienso, ya me conocen", señaló. "Por lo que por ahora mi intención es no cambiar mis planes y mantenerme muy atenta a la información que aparezca en los próximos días", advirtió.

A medida que aumentan las cuestiones sobre la suerte de Khashoggi, un periodista saudita crítico con el poder de Riad del que no se tienen noticias desde que entró en el consulado de su país en Estambul el 2 de octubre, importantes firmas de negocios y medios de comunicación han anunciado que no asistirán a la segunda edición de la cumbre Future Investment Initiative.

Las declaraciones de Lagarde llegaron poco después de que el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, dijera que también prevé asistir a la cita, bautizada como "Davos del Desierto" y que se celebra entre el 23 y el 25 de octubre en Riad.

"De momento yo voy", dijo Mnuchin. "Si surgen nuevas informaciones en la próxima semana, obviamente lo tendré en cuenta".

"Obviamente quiero expresar mi preocupación por Khashoggi y su familia", añadió. "Esperamos que la investigación dé resultados".

Arabia Saudita rechazó este sábado cualquier intención de "matar" al periodista Jamal Khashoggi. El ministro saudita del Interior, el príncipe Abdel Aziz bin Nayef, denunció en una declaración oficial como "mentiras infundadas" las afirmaciones de que el periodista fue asesinado en el interior del consulado.

Varios medios, como el Financial Times, The New York Times y The Economist, retiraron su apoyo a la conferencia de Riad, que sirve de gran escaparate del plan "Visión 2030" de Arabia Saudita, que busca transformar al primer exportador mundial de petróleo en un gigante de la tecnología y el turismo.

El director ejecutivo de Uber, Dara Khosrowshahi, y el multimillonario británico Richard Branson, fundador del grupo Virgin, anunciaron que no asistirán.

