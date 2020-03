Las autoridades de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtieron que muchos países no están tomando suficientemente en serio la epidemia del coronavirus, que este viernes sigue propagándose por todo el mundo y llegó al Vaticano.

A nivel mundial, el número de contagios llegó a 98.123 en 87 países, de los cuales 3.385 fallecieron, según un balance establecido por la AFP el viernes a las 09H00 GMT.

El Vaticano informó de su primer caso y anunció la suspensión de la atención a pacientes externos en su pequeño centro médico, donde se registró el contagio.

"El virus está en Europa. Debemos adaptar ahora nuestras medidas", dijo el ministro alemán, Jens Spahn, en Bruselas, al llegar a una reunión de ministros de Salud de la Unión Europea (UE) que buscan contener el virus.

España reportó cinco muertos y un total de 345 casos este viernes; Holanda, que tiene 82 contagios, su primer muerto; e Irán sumó 17 decesos, para un total de 124 fallecidos y 4.747 infectados.

Eslovaquia declaró el primer caso, importado de Italia, el país europeo más afectado. Bután también su primer contagio en un turista estadounidense.

"Esto no es un ejercicio (...) No es el momento de buscar excusas, es el momento de ir a fondo", criticó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, al fustigar, sin nombrarlos, a una "larga lista" de países que no hacen lo suficiente para luchar contra el virus.

China, donde surgió la epidemia en diciembre, tiende a la estabilización. Este viernes reportó 143 casos nuevos y 30 decesos, aunque teme el riesgo de recontaminación a través de personas que vienen del extranjero. Hasta ahora hubo 36 casos importados.

- Gastos de emergencia -

El Congreso estadounidense aprobó un plan de emergencia de 8.300 millones de dólares para financiar la lucha contra el COVID-19 en el país, donde ha dejado 12 muertos y más de 180 casos.

En Estados Unidos, el principal sindicato de enfermeros denunció la poca preparación de muchos hospitales y la falta de equipamiento y de información para los profesionales de la salud.

En California, las autoridades empezaron a examinar a los pasajeros de un crucero retenido en la costa. El "Grand Princess", con 3.500 personas a bordo, pertenece a la misma empresa que el "Diamond Princess", que estuvo varado frente a las costas de Japón y donde se registraron más de 700 contagios, seis de ellos mortales.

En Egipto, las autoridades detectaron 12 casos entre el personal a bordo de un crucero en el Nilo en el sur del país.

En pocas semanas en muchos países se han agotado mascarillas, geles desinfectantes, guantes, ropa de protección y lentes, por lo que las autoridades han prohibido la exportación de material médico para destinarlo al personal sanitario y a los enfermos.

En un hecho inusual en China, habitantes de Wuhan -epicentro de la epidemia y cuyos 11 millones de habitantes viven confinados desde fines de enero- abuchearon a una alta responsables del régimen comunista que visitó la ciudad, ante la falta de víveres.

- Bolsas siguen en rojo -

La epidemia ha causado estragos en los mercados internacionales, el turismo, los eventos deportivos y las escuelas, con casi 300 millones de estudiantes enviados a casa en todo el mundo.

Las principales bolsas europeas se desplomaban este viernes en torno al 3,5% y el petróleo caía 4%, ante la creciente preocupación por el impacto del coronavirus en la economía mundial. Tokio retrocedió el 2,72% al cierre de la sesión.

El efecto en el tráfico aéreo podría hacer perder a las aerolíneas hasta 113.000 millones de dólares en ingresos en 2020, según la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA).

Muchos países prohibieron la entrada a su territorio o pusieron en cuarentena a las personas procedentes de zonas afectadas.

Seúl protestó contra las medidas que tildó de "irracionales" de cuarentena que impuso Japón a las personas que llegan de Corea del Sur.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU advirtió el viernes que los gobiernos que usan bloqueos y cuarentenas deben garantizar el respeto a los derechos de las personas.

En el mundo deportivo, seguían en cadena las anulaciones y aplazamientos de actividades. El duelo del Torneo de las Seis Naciones de rugby entre Italia e Inglaterra, previsto en Roma el 14 de marzo, fue aplazado, y el maratón de París se celebrará el 18 de octubre, en lugar del 5 de abril.

La industria del cine indio anunció este viernes la postergación de su ceremonia de entrega de premios a los mejores filmes y actores del año, equivalente a los "Óscar" para Bollywood.

Japón decidió cancelar la ceremonia anual que marca el aniversario del tsunami seguido por un desastre nuclear ocurrido en 2011.

burs-bar/phv/mis/es

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram Síganos en Instagram