La candidata de oposición a la elección presidencial polaca, Malgorzata Kidawa-Blonska, considera que la celebración de las elecciones el próximo 10 de mayo en Polonia sería un "golpe de Estado" dado el contexto de la epidemia COVID-19 y las restricciones que impone.

A quince días de los comicios, rodeados de múltiples incertidumbres legales y técnicas ya que debe realizarse exclusivamente por correo, el debate político es excepcionalmente bronco. La oposición reclama el aplazamiento de la elección varios meses.

La prohibición de congregaciones ha impedido a los candidatos de la oposición hacer campaña, lo que favorece al presidente saliente Andrzej Duda, favorito en los sondeos. Procedente del partido conservador nacionalista en el poder, Derecho y Justicia (PiS), el jefe del Estado multiplica las declaraciones sobre la acción del Estado contra la pandemia.

La elección en mayo sería un "golpe de Estado y no solo contra nuestra democracia, sino contra la vida y la salud de los polacos" ya que el número de contagios aumentará, dice Kidawa-Blonska, candidata del principal partido de centro Plataforma Cívica (PO), al diario Fakt, según un vídeo colgado en su edición digital del sábado.

"Esta elección no será democrática y su resultado está prefijado. No podemos participar o animar a los polacos a participar en esta farsa", aseguró la vicepresidenta de la Cámara baja. "Esta elección no debe realizarse el 10 de mayo", zanja.

La celebración de los comicios es incierta en la fecha prevista y se baraja que pueda ser atrasada una semana, al 17 de mayo.

El ministro polaco de Salud, miembro del PiS y cardiólogo, considera que aplazar la votación hasta 2022 sería la "única opción segura" dada la pandemia del nuevo coronavirus.

Pero para ello habría que reformar la Constitución, lo que rechaza la oposición, que pide más bien la instauración del estado de urgencia, lo que no quieren los conservadores.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram Síganos en Instagram