La policía turca disparó el viernes gases lacrimógenos contra miles de mujeres que se concentraron en el centro de Estambul con motivo del Día Internacional de la Mujer, en un desafío a la prohibición de esta manifestación por mayores derechos y contra la violencia.

Los agentes antidisturbios hicieron retroceder a las manifestantes en la entrada de la avenida Istiklal, la principal calle peatonal y comercial de la ciudad, constató un corresponsal de la AFP.

La policía dispersó entonces a la multitud con gases lacrimógenos contra la multitud y después se dirigieron con perros hacia los manifestantes, muchos de los cuales huyeron hacia calles adyacentes.

La marcha por el Día Internacional de la Mujer tuvo lugar de manera pacífica el año pasado pero justo antes de la concentración de este año, las autoridades emitieron un comunicado en el que prohibían cualquier protesta en la avenida central de Estambul.

En la zona había un gran número de policías, que acordonó los alrededores de la céntrica plaza Taksim, donde muchas tiendas habían cerrado.

"Esta es la amarga realidad: hay un sistema, hay un estado que nos tiene miedo. Lo condeno", dijo una mujer llamada Ulker a la AFP, desde el otro lado del cordón policial.

Miles de manifestantes fueron en cambio autorizadas después a continuar la marcha en una pequeña parte de la avenida.

Había pancartas en las que se podía leer: "Revuelta feminista contra la violencia masculina y la pobreza", y "Nací libre y viviré libre".

Algunas manifestantes, con pelucas de colores y máscaras, corearon lemas como "No nos callamos, no tenemos miedo, no obedecemos".

"En Turquía, la violencia contra las mujeres está muy extendida, el gobierno no hace nada por poner fin", explicaba una manifestante.

Las activistas por los derechos de la mujer acusan desde hace tiempo al gobierno del presidente Recep Tayyip Erdogan de no hacer lo suficiente para detener la violencia contra las mujeres.

En 2018, 440 mujeres fueron asesinada, según el grupo por los derechos de las mujeres "We Will Stop Femicide" ("Detendremos los feminicidios"), en comparación con las 210 asesinadas en 2012.

Otras manifestaciones de mujeres tuvieron lugar en Ankara, en las que participaron un centenar de personas con poca presencia policial.

