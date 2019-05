La sombra de Irán sobrevolará las tres cumbres regionales previstas el jueves y el viernes en La Meca, en Arabia Saudita, en un contexto de tensión entre Estados Unidos y la República Islámica por los incidentes en el Golfo.

Arabia Saudita, sunita, aliada de Washington, quiere aislar a Irán, su gran rival chiita, y las tres reuniones, la de las monarquías del Golfo, la de jefes de Estado árabes y la de líderes de países musulmanes, servirán para intentar obtener el mayor apoyo posible en este sentido.

"Anticipando la intensificación de la confrontación o de la diplomacia" Arabia Saudita busca "consolidar un apoyo árabe y musulmán", apunta Husein Ibish, del Arab Gulf States Institute en Washington.

Las tensiones regionales se exacerbaron desde que la administración de Donald Trump reforzó las sanciones contra Teherán tras haber abandonado, hace un año, el acuerdo internacional de 2015 sobre el programa nuclear iraní.

Las tensiones aumentaron todavía más con el ataque el 12 de mayo de cuatro navíos, dos de ellos petroleros sauditas, frente a las costas de Emiratos Árabes Unidos, así como por la multiplicación de disparos de drones de los rebeldes hutíes en Yemen, apoyados por Irán, contra objetivos sauditas, incluyendo dos estaciones de bombeo de un oleoducto.

En mayo, Estados Unidos anunció el despliegue en el Golfo de un portaaviones y de bombarderos B-52 y luego el envío de 1.500 soldados suplementarios a Oriente Medio.

Varios generales iraníes amenazaron con cerrar, en caso de guerra, el estrecho de Ormuz por el que pasa el 35% del petróleo que se transporta por vía marítima.

La cumbre en Arabia Saudita de la Organización de la Cooperación Islámica (OCI) estaba prevista desde hacía tiempo y Riad convocó otros dos para el jueves, la del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y la de la Liga Árabe.

El número de países participantes sigue siendo desconocido pero Catar, enfrentado a Arabia Saudita, dijo haber recibido una invitación.

La 14ª cumbre de la OCI, presidida por el rey Salmán, tendrá el viernes el objetivo de alcanzar "una posición unificada sobre las cuestiones actuales", indicó en un comunicado de la organización.

Entre los temas de la agenda estará la lucha contra el "terrorismo", la cuestión palestina y la islamofobia en occidente.

Irán forma parte de la OCI (57 miembros) pero la ausencia de relaciones diplomáticas entre Riad y Teherán hace poco probable su participación.

- Tarea difícil -

Arabia Saudita, que quiere reforzar su autoridad en el mundo árabomusulmán, acusa a Irán de desestabilizar Baréin, Irak, Siria, Líbano y Yemen, proporcionando armas a varios grupos, sobre todo a los hutíes, lo que Teherán niega.

"La coordinación y la unidad de filas son importantes en estas condiciones críticas", dijo Anwar Gargash, ministro de Estado emiratí de Relaciones Exteriores.

Pero crear un frente unido no será tarea fácil. Emiratos y Baréin están junto a Arabia Saudita pero países como Catar, Omán y Kuwait, miembros del CCG, tienes relaciones casi normales con Irán.

Irán apoya a importantes movimientos políticos en Líbano, Siria e Irak, lo que impide a estos países oponerse totalmente a Teherán, como quieren los sauditas.

"A varios países quizás no les gusta Irán y su actitud regional pero prefieren evitar una posición de conflicto", apunta Simon Henderson, del Washington Institute for Near East Policy.

Los ataques contra navíos en el Golfo y las estaciones de bombeo suscitaron preocupación sobre la seguridad del suministro de petróleo.

Los hutíes reivindicaron el segundo ataque, mientras que los emiratíes afirman querer una investigación sobre el sabotaje, aunque no citan directamente a Irán, algo que sí hicieron responsables de Estados Unidos.

Washington anunció nuevas ventas de armas a Arabia Saudita y a Emiratos, invocando la amenaza de Irán.

