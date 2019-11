La Comisión Europea declaró este lunes su "tolerancia cero con el fraude" a la Política Agrícola Común (PAC), después de informaciones de prensa apuntando a corrupción política en los países del Este vinculada a estos fondos.

El ejecutivo comunitario tiene "reglas muy claras sobre cómo deben gestionarse los fondos" y "se toma muy en serio cualquier acusación de uso indebido", indicó en rueda de prensa su vocero Daniel Rosario.

El portavoz respondía a preguntas sobre un artículo del diario New York Times, que afirmaba que algunos de los 59.000 millones de euros (65.000 millones de dólares) de subvenciones agrícolas de la UE apoyan a los "oligarcas y jefes políticos" en países como Hungría.

La portavoz de la Comisión, Mina Adreeve, indicó que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) de la UE estudia estas acusaciones y añadió que la principal responsabilidad de la correcta ejecución del presupuesto recae en los gobiernos de los países del bloque.

"No estamos aquí para reemplazar a los gobiernos nacionales (...) No podemos y no haremos el trabajo por ellos", aseguró.

