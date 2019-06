Desde los comunicados "que nadie lee" hasta las bromas políticamente incorrectas de Donald Trump, estas son algunas de las frases del G20 de Osaka.

- Comunicados -

"Por una vez aproveché el jetlag para leer un comunicado, lo que normalmente no hago. No soy el único en esta sala que no lee los comunicados" - Lo dijo a los periodistas Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea.

- Amistad -

"Fue un encuentro amistoso, ¿por qué no lo iba a ser?"- Lo dijo el portavoz de la presidencia brasileña, Otávio do Rego Barros, en referencia al encuentro informal entre el presidente Jair Bolsonaro y el francés Emmanuel Macron y a la presunta tensión entre ambos.

- Humo -

"No se esperen humo blanco aquí en Osaka. Aquí fumar está prohibido en todas partes. ¡No sé como sobrevivirás, Jean-Claude!" - Lo dijo el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en referencia al nombramiento de los nuevos líderes europeos y al humo blanco que señala el nombramiento de un nuevo papa.

- Interferencias -

"No se entrometa en las elecciones, presidente, no se entrometa" - Lo dijo Donald Trump, bromeando y sonriendo al presidente ruso Vladimir Putin, en referencia a la presunta injerencia rusa en las elecciones estadounidenses.

- Calentamiento -

"La cumbre del G20 se celebra en un momento de alta tensión, de alta tensión política. Tenemos calentamiento global pero también calentamiento político global"- Lo dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

- Un hombre excepcional-

"Es un hombre especial, lo está haciendo muy bien, es muy querido por el pueblo brasileño"- Lo dijo Donald Trump a Jair Bolsonaro, que se reunieron por primera vez en Osaka.

- "Made in" el mundo -

"Lo que llevan encima, los teléfonos, están fabricados globalmente. Son el fruto del comercio mundial. Hoy las cosas no son ni 'made in China' ni 'made in USA', son 'made globally'" - Lo dijo el presidente francés Emmanuel Macron.

