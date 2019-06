Los principales dirigentes de las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega fueron liberados este martes bajo la ley de amnistía aprobada el fin de semana.

Un total de 56 personas que "guardaban prisión por delitos contra la seguridad común y tranquilidad pública" fueron entregados a la Cruz Roja Internacional (CICR), que los trasladó a sus respectivos domicilios, indicó el Ministerio de Gobernación.

Videos subidos en redes sociales mostraron a los opositores liberados gritando "¡Nicaragua!" y "¡Justicia!" mientras ondeaban la bandera nacional y se abrazaban entre ellos tras salir de la cárcel en un microbús de la CICR.

El economista opositor Juan Sebastián Chamorro dijo que 56 presos fueron liberados este martes, un día después de que otros 50 opositores salieran de prisión.

Todos habían sido detenidos por participar en las protestas antigubernamentales que estallaron en abril del 2018, cuya represión provocó una crisis política que, según organismos humanitarios, dejó 325 muertos, miles de heridos y 62.500 exiliados.

"Saludamos liberación de 56 presos políticos en Nicaragua", celebró en tanto el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en su cuenta de Twitter.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió "con profunda satisfacción" las liberaciones, algo que calificó como "un avance concreto por parte del Estado en el restablecimiento de derechos y garantías en el país".

"Recibo con inmensa alegría la noticia de que están fuera de la cárcel tantos nicaragüenses que nunca debieron estar allí", escribió en Twitter el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, un crítico de Ortega que se encuentra en Roma tras abandonar el país en abril luego de recibir amenazas.

- Mucha emoción -

La llegada de los liberados a sus casas fue motivo de regocijo entre familiares y vecinos que se aglomeraron frente a las viviendas con banderas de Nicaragua, globos e hicieron sonar bocinas.

Entre los liberados figuran los dirigentes campesinos Medardo Mairena y Pedro Mena, la estudiante nicaragüense-belga Amaya Coppens, los estudiantes Edwin Carcache y Byron Estrada, los periodistas Lucía Pineda y Miguel Mora, así como la comerciante Irlanda Jerez.

También fueron liberados dos jóvenes acusados de matar al periodista Ángel Gahona, cuyos familiares defienden la inocencia de los señalados como autores de su muerte.

"Muy emocionante, muy feliz, esperamos que nunca mas haya presos políticos en Nicaragua", dijo Chamorro junto a los padres y vecinos del estudiante Carcache.

"Vamos a seguir informando", declaró por su lado Pineda, quien tiene doble nacionalidad, costarricense y nicaragüense.

Jerez, dirigente de los comerciantes del populoso Mercado Oriental de Managua, se declaró a su vez "emocionadísima" de quedar libre, pese a que "me torturaron, me golpearon, me acosaron, me manosearon sexualmente".

"Pero no pudieron manosearme el espíritu (...) por la libertad de todos los nicaragüenses seguimos de frente", agregó.

- Celebración -

En Masaya, 30 km al sureste de Managua, una de las ciudades más rebeldes durante las protestas, vivó una fiesta para recibir a los líderes estudiantiles Cristian Fajardo y Yubrank Suazo.

Cientos de personas se manifestaron en la calle al son de marimbas, bailes de folclore y consignas de "sí se pudo" y "el pueblo unido, jamas será vencido".

"Por la lucha y la causa del pueblo vale hasta la muerte", dijo un emocionado Suazo mientras era rodeado por pobladores que gritaban y alzaban las manos para saludarlo.

Patrullas de la policía se ubicaron a unos metros de la concentración, aunque no se reportaron incidentes.

En las calles de Managua, los conductores hicieron los cláxones de sus vehículos en la hora de mayor tráfico para celebrar las liberaciones, tras un llamado de la opositora Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB).

- Retomar negociaciones -

El exvicecanciller José Pallais, delegado de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD, integrante de la UNAB), manifestó que van a valorar y "contabilizar quienes están pendientes de salir de prisión y cuántos son, pero según los cálculos preliminares faltan 80 personas".

La ACJD, que representa a la oposición en las negociaciones con el gobierno, aseveró que la liberación debe ser "total, nadie puede quedarse dentro de la cárcel", e instó al Estado a garantizar la seguridad de los opositores.

Antes de las liberaciones de este lunes y martes, otros 386 opositores presos habían sido enviados a prisión domiciliar, y el gobierno no ha dicho si cambió su situación.

Pallais consideró que tras la liberación de los detenidos "ahora sigue entrarle a los problemas de fondo, porque la crisis no se detiene".

"Vamos a retomar las negociaciones" y para que el país vuelva a la normalidad es necesario pasar por "procesos electorales", agregó, en alusión a la exigencia opositora de un adelanto de las elecciones de 2021, algo que el gobierno de Ortega ha rechazado de plano.

