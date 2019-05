El italiano Alessandro Sandrini, secuestrado en 2016 en la frontera entre Siria y Turquía, fue liberado, anunció este miércoles el primer ministro italiano Giuseppe Conte.

"Nuestro compatriota Alessandro Sandrini fue liberado gracias a una acción coordinada en un país extranjero", declaró Conte en un breve comunicado. El padre del rehén precisó a los medios que la liberación ocurrió en Siria.

"Mi hijo ya está libre. Se encuentra en Siria en las manos de nuestros carabineros. Estoy feliz. Se acabó la pesadilla", declaró a la prensa italiana el padre, Gianfranco Sandrini.

De 32 años, nacido en Brescia, al norte de Italia, fue secuestrado en octubre de 2016 mientras se encontraba de vacaciones en Adana, Turquía, cerca a la frontera con Siria.

Según el diario italiano La Repubblica, Sandrini fue secuestrado por una banda criminal especializada y que para garantizar su seguridad un mediador se encargó de las negociaciones para liberarlo, quien a su vez contactó al gobierno italiano para su entrega.

Del secuestro del italiano se supo sólo un año después, cuando apareció en un video vestido con un completo anaranjado, de rodillas y pidiendo ayuda.

"Estoy cansado. Me matarán si esto no se resuelve en poco tiempo. No veo futuro", decía tras suplicar ayuda.

El nombre de Sandrini salió a relucir durante su secuestro en una investigación de la policía italiana por el robo en octubre del 2016 de computadores en un bar del norte de Italia poco antes de su viaje a Turquía.

Por ello es posible que a su regreso a Italia Sandrini sea sometido a un juicio por robo y venta de objetos robados y según los medios locales los jueces terminarán por asignarle la detención domiciliar.

La liberación del italiano fue anunciada inicialmente por fuerzas antigubernamentales de la zona siria de Idlib.

Ninguna fuente menciona si se pagó un rescate por su liberación.

