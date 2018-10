El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 6 de octubre de 2018 12:28 06 de octubre de 2018 - 12:28

Cantantes, instituciones y políticos rindieron homenaje este sábado a la soprano española Montserrat Caballé, saludada como una figura gigantesca de la ópera.

Estas han sido las principales reacciones tras conocerse su fallecimiento, el sábado en un hospital de Barcelona, su ciudad natal. Tenía 85 años y llevaba ingresada desde mitad de septiembre.

- ARTISTAS

JOSÉ CARRERAS

"De todas las sopranos que he escuchado en vivo, no he escuchado nunca a ninguna cantar como Caballé", dijo a Catalunya Radio el tenor José Carreras.

El cantante catalán de 71 años, muy cercano a Caballé, dijo estar "muy triste" por la muerte de esta "artista única", que lo ayudó al inicio de su carrera como tenor.

Ha sido "una de las noticias de las más tristes que podía recibir", añadió.

Era "muy vital, muy sensible", aseguró Carreras, destacando "la calidad de su voz y su técnica", que le permitían una versatilidad "única".

PLÁCIDO DOMINGO

"Ha sido una sorpresa", comentó al diario madrileño El País Plácido Domingo, que también compartió escenario con Montserrat Caballé. "Con gran tristeza tomamos una noticia así, la muerte de una gran cantante española, catalana, de gran calidad humana. Es una tristeza muy grande", añadió Domingo.

PRETTY YENDE

En un tuit acompañado de una foto con la fallecida cantante, la soprano sudafricana despidió a "una leyenda y un alma maravillosa", y expresó sus "más profundas condolencias a toda la familia Caballé, que ha sido de gran ayuda en mi carrera".

BRIAN MAY

El guitarrista de Queen, cuyo vocalista Freddie Mercury cantó el tema "Barcelona" con la diva, dijo en Instagram que Caballé fue "una inspiración para todos nosotros, pero especialmente para Freddie".

"Tu maravillosa voz siempre estará con nosotros", añadió.

RAPHAEL

La leyenda de la balada romántica en español tuvo cariñosas palabras para su "queridísima amiga, grande entre las más grandes".

"Hoy te fuiste a cantarle a los ángeles. ¡Te quedas para siempre en mi corazón y en el de millones de gentes que te hemos admirado en el mundo entero! Gloria a ti, Montserrat Caballé!!", escribió en Twitter.

ANTONIO BANDERAS

El actor español quiso igualmente homenajearla, dando su "adiós a una de las más grandes de la lírica en el mundo y una de las grandes voces de todos los tiempos".

- POLÍTICOS

CASA REAL

La monarquía española reaccionó rápidamente a la noticia con un sentido mensaje en Twitter.

"Era la Caballé, la gran señora de la ópera, leyenda de la cultura universal, la mejor entre los mejores y capaz de descubrir nuevos espacios de creación con los más grandes. Su personalidad y su inigualable voz nos acompañarán siempre. Sentimos mucho su pérdida".

PEDRO SÁNCHEZ

El presidente del gobierno español la calificó de "triste noticia", porque "muere una gran embajadora de nuestro país, una soprano de la ópera reconocida internacionalmente". "Monserrat Caballé, su voz y su dulzura, permanecerá siempre con nosotros", agregó.

QUIM TORRA

Por su lado, el presidente regional catalán, el separatista Quim Torra, rindió tributo a "una mujer extraordinaria y una cantante única", que con la ópera "llevó el nombre de Cataluña al mundo" entero.

JACK LANG

"Sus pianissimos eran sublimes, y nos llenaban de una felicidad suprema", dijo el ex ministro francés de Cultura sobre la cantante, "una apasionada de su arte, que nunca dejó de enseñarlo a las jóvenes generaciones".

- INSTITUCIONES

TEATRO DEL LICEO de Barcelona

Sentido fue también el homenaje del Liceo de Barcelona, donde se formó Caballé y actuó en más de 200 ocasiones, la primera de ellas en 1962. Según la institución, fue "una de las sopranos más importantes de la historia y clave en la memoria del Teatre".

TEATRO REAL de Madrid

Como "homenaje simbólico a su grandeza", el Teatro Real de Madrid anunció que va a dedicar la función de la ópera Faust, este sábado, a "Montserrat Caballé, sin duda una de las más grandes sopranos de todos los tiempos".

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en español en Facebook Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook swissinfo.ch en español Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook