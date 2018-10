El miembro del comité del Nobel de Física Mats Larsson habla en una rueda de prensa tras anunciar los ganadores del galardón el 2 de octubre de 2018 en Estocolmo The Nobel Prize laureates for physics 2018 Arthur Ashkin of the United States won one half of the prize, while Gerard Mourou of France and Donna Strickland of Canada shared the other half.

(afp_tickers)