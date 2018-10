El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Un trabajador muerto en la gran reforma del Ritz, otro aplastado por una placa de hormigón. El repunte de la construcción en España va de la mano de un incremento de accidentes en las obras, según los sindicatos.

En Madrid, las obras de renovación del lujoso hotel Ritz están paralizadas desde el 18 de septiembre, cuando se derrumbaron varios andamios matando a un obrero togolés e hiriendo de gravedad a otros dos trabajadores extranjeros.

El 1 de octubre, en Alicante (sureste), fue un obrero español de 32 años quien murió "aplastado por una placa de hormigón de grandes dimensiones", según la policía.

Sosteniendo un ataúd simbólico, un centenar de trabajadores manifestó en septiembre frente al Ritz al grito de "la precariedad mata".

"Hay cada vez menos gente que tiene experiencia en las obras", constata Fernando Fernández, encargado de obras de 41 años en "una multinacional", afiliado al sindicato UGT.

Debido a la crisis de 2008 a 2014, acentuada por la explosión de la burbuja inmobiliaria, "muchos profesionales cualificados tuvieron que cambiar de sector, y ahora que esta repuntando la construcción, se contrata a cualquier persona, con sueldos ínfimos", afirma.

"El trabajador que ha quedado es el menos cualificado y más barato, y trabaja de lo que sea: de camarero un día, de encofrador otro", abunda Ángel Ramos, topógrafo de 59 años, del sindicato Comisiones Obreras (CCOO).

- Una situación que empeora -

De enero a julio, el número de accidentes en las obras aumentó un 13% con respecto al mismo periodo de 2017 (38.543 contra 34.071), según el Ministerio del Trabajo.

Una subida importante luego de una década de disminución de los accidentes mortales, que pasaron de 324 en 2008 a los 80 de 2017.

Un alto responsable sindical de CCOO para la construcción, José Luis Colomer, señala que a partir de 2013 "desciende el número de trabajadores en el sector y empieza a repuntar el numero de accidentes".

Este sindicalista apunta a la reforma laboral adoptada en 2012 por el anterior gobierno conservador, que permite contratos de un día y hasta de horas, así como la subcontratación privilegiada por las empresas, señalando una "causa-efecto clarísima" con los accidentes.

Diferentes profesionales consultados por la AFP denuncian una aceleración de los ritmos: "Una obra normal de edificación de 100 viviendas que antes duraba 18 meses o dos años se hace ahora en uno", indica Ramos.

"Ha empeorado mucho la situación", denuncia un experimentado obrero de origen africano, de 44 años, que solicita el anonimato.

"No te da tiempo a ver los daños que podría provocar una obra, piensas: 'Mi jefe quiere que termine ya y lo voy a hacer a toda prisa'", dice.

"Soy fontanero pero me hacen montar y desmontar andamios, a pesar de que nunca me han formado para esto, es muy grave pero no puedo decir que no", lamenta.

- "Guerra de precios" -

Según Francisco Cuadrado del sindicato CCOO, presidente de un comité de empresa de Vías y Construcciones (Dragados, grupo ACS), "hay una guerra de precios en el sector, las obras se hacen con mucho menos dinero y muchísimos menos trabajadores, en peores condiciones" creando "un clima de presión".

Del lado patronal, el secretario general de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Pedro Fernández Alen, sostiene que su sector ha "perdido más de la mitad de sus trabajadores en unos escasos diez años, pasando de 2 millones a 900.000".

Actualmente, a falta de profesionales cualificados, "tenemos que coger trabajadores de otros sectores, hay que formarles rápidamente", sin que la administración pública haya puesto "los medios suficientes", denuncia.

Los propietarios del Ritz de Madrid encargaron su renovación, por 99 millones de euros, al constructor español San José, que no quiso comentar el accidente. Pero los sindicalistas aseguraron que el grupo recurrió a una decena de subcontratistas para la obra.

Los obreros sindicalizados describen un sistema en el que las empresas subcontratan a precios bajos a empresas que a su vez subcontratan a precios bajos...

Algo que niega vehementemente Fernández Alen, asegurando que "antes de 2006, había subcontratación en cadena, pero esto ya no es posible" porque la ley lo prohíbe.

Los inspectores del trabajo carecen de medios para ejercer un control. "Llevo 17 años en el sector y me cuesta recordar las veces que he visto un inspector de trabajo en una obra", dice Cuadrado.

Según Eurostat, España se situaba en 2015 por encima de la media europea en accidentes mortales en todos los sectores, con una tasa de incidencia de 2,3 (por 100.000 empleados), pero mejor situada que sus vecinos Francia (2,57) y Portugal (3,54).

