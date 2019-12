Los demócratas celebran este jueves el sexto debate de cara a las primarias en Estados Unidos, un nuevo intercambio que trascurre bajo la sombra del proceso contra el presidente Donald Trump en el Congreso, cuando faltan 46 días para que empiecen las votaciones.

De los 15 aspirantes que siguen en liza, sólo siete cumplieron con los requerimientos para estar en el escenario este jueves en la Universidad de Loyola Marymount en Los Angeles a las 17H00 hora local (01H00 GMT del viernes).

Según el último compilado de encuestas RealClearPolitics (RCP), el exvicepresidente Joe Biden sigue conservando el liderato de la carrera con 27,9%, seguido por el senador Bernie Sanders con 19,7% y la senadora Elizabeth Warren con 15%.

El alcalde de South Bend, Pete Buttigieg, que despuntó en el debate anterior con sus propuestas moderadas y su talante mediático, se encuentra en cuarto lugar con 8,6% y en el quinto escalón emergió el multimillonario exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg, que se sumó hace menos de un mes a la contienda y que suma 5,1% de las intenciones de voto.

- Un proceso incierto hasta la nominación -

El 3 de febrero en Iowa comienzan las votaciones para las primarias, un largo proceso que culminará a mediados de año con la Convención del Partido Demócrata.

En este proceso, en el que a medida que van votando los estados los distintos candidatos van sumando delegados, son muy importantes los resultados en los primeros en votar. En Iowa, Buttigieg - que está rezagado a nivel nacional - lleva la delantera con 22,5%, seguido de Sanders con 19,3% y de Biden con 18%.

En el siguiente estado en votar, New Hampshire, la tendencia se invierte y Sanders es el favorito con 19%, seguido por Buttigieg con 17,7% y de Biden con 14%.

Un día antes del debate, la Casa Blanca presentó un plan para permitir la importación de medicamentos a precios más bajos desde Canadá y otros países, abordando uno de los temas centrales en la campaña: el costo de la salud y los problemas en el acceso.

En los anteriores debates, se abrió una brecha entre los candidatos entre el eje más centrista representado por Biden y el alcalde Buttigieg, y los que se ubican en el ala izquierda, como Warren y Sanders.

Estos dos últimos defienden un plan de cobertura universal Medicare para Todos, mientras que el exvicepresidente y Buttigieg prefieren mantener las aseguradoras privadas.

"¿Alguna vez te has saltado una dosis de un medicamento porque no podías pagarlo", planteó Sanders el miércoles, después de que en todo el país emergieran casos de personas que mueren por no poder pagar la insulina u otros medicamentos.

- La sombra de Bloomberg -

Biden, de 77 años, llega a la cita fortalecido por el apoyo recibido de John Kerry, que fue jefe de la diplomacia en el segundo mandato de Barack Obama, pero como en cada debate surgen los miedos por su propensión a salirse del libreto y sus lapsus.

A principios de diciembre, Biden se exasperó con un votante que cuestionó el rol de su hijo en la compañía de energía ucraniana Burisma, que está en el centro del escándalo que desató el proceso de juicio político contra Trump, aprobado el miércoles por los demócratas de la Cámara baja. El compañero de fórmula de Obama en sus dos mandatos le respondió aireado descalificándolo como un "maldito mentiroso" y además lo llamó "gordo".

Para hacer frente a las críticas, Biden publicó el martes un parte médico sobre su salud.

El principal capital de Biden es su experiencia y su promesa de que si es electo el país va a volver a la normalidad, dejando atrás la polarización de la era Trump. Con estas credenciales, Biden se ha labrado el preciado apoyo de los obreros y de las comunidades negras.

"Espero con ansias unirme al debate mañana para discutir cómo fortalecemos nuestros sindicatos y cómo construimos una clase media inclusiva", dijo Biden en Twitter.

El debate se desarrollará bajo la sombra de Bloomberg, que pese a su avance en las encuestas no logró clasificarse ya que no tiene el mínimo de 200.000 donantes individuales. El millonario, que financia su propia campaña, sabe que llegó tarde a la contienda por lo que se concentrará en los estados que votarán a partir de marzo, entre ellos Texas y California.

Los colistas del encuentro, Andrew Yang (3,4%), la senadora Amy Klobuchar (3,2%) y el millonario californiano Tom Steyer (1,4%) intentarán aprovechar su tiempo en cámara para permanecer en la contienda.

