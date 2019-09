Un grupo de doctores cubanos denunciaron en Nueva York, al margen de la Asamblea de la ONU, la "esclavitud" sufrida cuando integraban las misiones internacionales del gobierno de La Habana. Tras desertar, viven ahora en Estados Unidos, donde iniciaron una nueva vida impedidos de ejercer su profesión.

"Me cansé de la esclavitud, me cansé, me cansé de mentir", contó Tatiana Carballo el jueves durante una conferencia organizada por el Departamento de Estado estadounidense.

Carballo decidió acogerse al Cuban Medical Professional Parole, un programa estadounidense finalizado en 2017 que permitía solicitar la entrada a Estados Unidos a los médicos enviados por La Habana a trabajar en otros países.

Más de 600.000 cubanos han prestado servicios médicos en unos 160 países en los últimos 55 años, según el gobierno cubano, que defiende la solidaridad de su "diplomacia de las batas blancas".

Carballo trabajó en Belice, Venezuela y después en Brasil, pero denuncia que no era algo ni voluntario ni humanitario. Ahora trabaja en un almacén de Amazon en Kentucky, pues no puede ejercer su profesión.

En Venezuela dice que vivía "bajo un asedio y un estrés constante", restringida en sus movimientos e impedida de relacionarse con venezolanos.

Caracas es desde hace casi 20 años el principal aliado político y proveedor de crudo a Cuba, que le ha retribuido con miles de médicos, entrenadores deportivos y asesores militares.

La médica de larga melena negra contó que lo que más le molestó fue tener que falsificar estadísticas sobre cuántos pacientes atendía y que le pedían influir en la población para que votaran por el fallecido Hugo Chávez o por el actual presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Carrie Filipetti, subsecretaria adjunta del Departamento de Estado para Cuba y Venezuela, dijo que el programa médico "no está destinado a dar un apoyo a los países que lo necesitan" y que su objetivo es "aumentar los ingresos para el régimen cubano encubierto de ayuda humanitaria".

Filipetti señaló que a estos médicos se les robó su dinero mientras La Habana ingresaba 7.200 millones de dólares en un año.

"Aquí en la ONU nuestra misión es juntarnos como comunidad internacional para llamar la atención sobre los abusos", dijo la diplomática.

Ahora estos médicos tienen una prohibición de ocho años en los que no pueden volver a Cuba.

- "Nuestra carrera acabó" -

Ramona Matos, de 50 años, estuvo destinada en Brasil y en Bolivia, donde le retuvieron sus documentos. Allí escuchó que cinco compañeros murieron por fallos cardíacos debido a la altura.

Ahora, tiene un trabajo en la manufactura y no puede ejercer la medicina porque las autoridades cubanas retienen su expediente para convalidar su título.

"Nuestra carrera acabó en el momento que uno decide venir", dijo Matos.

"No tenemos un programa específico" para ayudarles a ejercer en Estados Unidos, respondió Filipetti al ser consultada por la AFP sobre este punto.

Los médicos dicen que gran parte del dinero que los países pagaban era retenido por Cuba y que tras desertar, los fondos depositados en una cuenta congelada para su regreso, se perdieron.

Destinado a Venezuela de 2011 a 2014, Fidel Cruz denunció que lo "obligaban a hablarle del gobierno a los pacientes".

- Demanda contra la OPS -

Cruz, Matos y otros dos médicos presentaron una demanda en una corte federal de Miami contra funcionarios de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por su rol en el programa para enviar médicos cubanos a Brasil.

Su abogado Samuel J. Dubbin explicó a la AFP que como las leyes brasileñas no permitían llevarlos, Brasilia utilizó la intermediación de la OPS en Washington.

"Por cada dólar que Brasil pagaba por los servicios de los doctores, la OPS enviaba 85% a Cuba, entre 5 y 10% para los médicos y la OPS se quedaba con el 5% restante", denunció Dubbin, estimando que esto representa cerca de 100 millones de dólares.

La Habana se retiró de ese programa a fines de 2018 cuando el entonces presidente elector brasileño Jair Bolsonaro denunció la retención de buena parte del salario de los médicos.

En cuanto a la demanda, Cruz espera que lleve a que el "gobierno de Cuba deje de mandar los médicos" con estas condiciones.

Ahora está estudiando enfermería y sueña con convalidar su título de médico algún día "lejano".

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram Síganos en Instagram