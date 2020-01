Donna Baldwin sintió emoción cuando fue a un mitin del presidente Donald Trump, pero cuando llegó a casa, estaba horrorizada: los medios, dice, distorsionaron lo que él dijo.

Sin embargo, cada vez que entra a Facebook, tiene su propio verificador de datos: su hija de 34 años Jocelyn Evans, quien no duda en decirle que algunas de las que publica "definitivamente no son ciertas".

Como muchas otras familias estadounidenses, esta madre e hija del estado de Ohio han notado que la divergencia de sus puntos de vista se ha ampliado en una era de polarización política y redes sociales.

Pero Baldwin y Evans, que tienen un gran parecido con su cabello rubio oscuro, han aprendido también a evitar las confrontaciones al priorizar una educación sólida para los dos hijos de Evans, de ocho y cuatro años.

A medida que se acerca la temporada electoral, un equipo de periodistas de la AFP toma el pulso del país a lo largo de un viaje carretero desde Washington a Iowa, estado del medio-oeste que el 3 de febrero da el puntapié inicial de las elecciones primarias.

Defiance, Ohio, con una población de 16.663 habitantes, alberga una planta de General Motors. En el camino a la pequeña universidad privada de Defiance, varios restaurantes de comida rápida anuncian ofertas de trabajo.

Baldwin, una agente inmobiliaria, ve los anuncios como la evidencia de una economía saludable bajo el mandato de Trump. Su hija, que está estudia Arqueología, no está convencida.

"Tengo amigas que están casadas y tienen hijos y tanto ellas como sus esposos están trabajando en tres de estos trabajos y aún así no llegan a fin de mes", dice Evans en un restaurante del preservado centro histórico de Defiance.

Su madre, de 59 años, se autocalifica de "realista". "No todo el mundo está preparado para la universidad", dice. "Muchos viven de los subsidios del gobierno".

"Ahora hay tantos trabajos disponibles y no aceptarán ninguno de esos trabajos".

- División por el clima -

En 2016, los votantes más jóvenes eligieron a la rival demócrata de Trump, Hillary Clinton, por márgenes significativos. Pero las personas mayores, como en elecciones pasadas, acudieron a las urnas en un número mucho mayor.

Baldwin y Evans no encajan perfectamente en las casillas políticas.

Evans, con la parte superior del brazo cubierta por un tatuaje con un renacuajo inspirado en su hijo, se registró primero como republicana, como su difunto padre, y, como no le gustaba Clinton, votó por Trump.

Por mucho tiempo, su madre fue una demócrata. "Sentí que el partido me abandonó", dice.

Uno de los temas que las divide especialmente es el cambio climático.

Evans detalla que fue en la universidad donde cayó en cuenta que el tema "no es un debate, no es algo de lo que podamos tomar partido, solo tenemos que decidir qué vamos a hacer".

Pero para su madre, el cambio climático está en el último lugar de sus preocupaciones.

"Vivo en el presente. No vivo en 15, 20 años, porque he estado escuchando esto por años, de que nos quedan solo 10 años. No me lo creo", dice.

En India, "no pueden ver el auto que está en frente de ellos debido a la contaminación, pero ¿tenemos la culpa nosotros aquí en Estados Unidos?".

Su hija rueda brevemente los ojos antes de cambiar a una cálida sonrisa y señalar la densidad de población de India.

"Estoy de acuerdo en que no es completamente la responsabilidad de Estados Unidos de solucionarlo, pero creo que tenemos que admitir en algún momento que no podemos afirmar que somos un líder mundial real y ir por ahí tomando toda la gloria de eso y luego, cuando se trata de ayudar al pequeño, no estamos realmente para eso".

- Contextos divergentes -

Baldwin, quien considera a Fox News una de sus fuentes más confiables, asiste semanalmente a la iglesia y dice que su fe influye en su punto de vista sobre el clima al explicar: "no creo que el mundo esté aquí para siempre".

Su hija no está de acuerdo, y dice que la religión puede ser divisiva. "La religión definitivamente no es importante para mí".

Mientras que su madre ha pasado toda su vida en Defiance, Evans afirma que sus opiniones se fueron moldeando tras vivir en distintos lugares de Estados Unidos, incluido Nueva York.

A Evans también le interesa mucho el cuidado de la salud de los veteranos y dice con indignación que su esposo, un veterano discapacitado, nunca ha visto al mismo doctor dos veces.

En estas elecciones, Evans apoya al demócrata Andrew Yang, ya que respalda la propuesta del empresario de proporcionar 1.000 dólares a cada estadounidense.

El ingreso básico universal podría ayudar a todos, desde madres solteras que luchan por comprar el equipo de fútbol para sus hijos hasta personas que quieren "volver a la escuela en vez de elegir quedarse en McDonald's para avanzar en la cadena", dice.

Su madre, quien califica a Yang como el candidato demócrata "menos ofensivo", considera que ese dinero también podría usarse para comprar drogas.

La madre y la hija aún pueden llegar a territorio común. Ambas dicen que están cansadas de la influencia de los grupos de presión. Y ambas apoyan los límites en los mandatos, pues consideran que los políticos no deberían estar en el cargo de por vida.

Y pueden estar de acuerdo en la preservación de su relación. "Hay ciertos temas en los que no estamos de acuerdo y tratamos de no tener esas conversaciones cara a cara durante la cena", dijo Evans. Porque "ese es el momento y el lugar para la familia".

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram Síganos en Instagram