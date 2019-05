Derrotada por Emmanuel Macron hace dos años en la elección presidencial, Marine Le Pen, líder de la extrema derecha francesa, ve cerca su revancha con las elecciones europeas de este domingo.

"Todo ha cambiado", dice Le Pen en una entrevista con la AFP realizada en su oficina en la Asamblea Nacional, que ocupa desde su elección como diputada en 2017.

"Antes estábamos solos en la escena europea, no teníamos a nadie para cambiar la UE por dentro, no teníamos aliados. Pero en espacio de unos meses, varias fuerzas políticas han cobrado fuerza de forma espectacular", afirma sentada detrás de un escritorio, sobre el cual colocó un libro "10+1 preguntas sobre la Unión Europea".

En efecto, desde hace 18 meses, varios partidos que comparten su posición anti-inmigración y euroescéptica han entrado en los gobiernos en Italia y Austria, y han progresado en los Parlamentos de Berlín, Estocolmo e incluso Madrid.

Pero en Francia, Emmanuel Macron y su partido centrista, La República en Marcha, impidieron que los populistas tomen el poder en 2017, dejando un sabor amargo a Le Pen.

Desde entonces, su partido, Frente Nacional, emprendió una "refundación. Cambió de nombre, ahora se llama Agrupación Nacional y abandonó la idea de salir de la UE y de la zona euro. Ahora aboga por una transformación de las instituciones europeas por dentro.

"Tomamos en cuenta lo que los franceses nos decían. No quieren abandonar el euro, pero eso no quiere decir que no podamos mejorar las cosas", explica.

Pero para esta política de 50 años, el adversario de hoy sigue siendo el de ayer, y llama a convertir las elecciones europeas en un referéndum anti-Macron.

"Si a nivel nacional encabeza los resultados va a sacar de eso una ilusión de legitimidad para comenzar lo que él llama el acto II de su quinquenio", estima Le Pen.

"Así que le digo a los franceses: ¡No le dejen! ¡Les suplico! ¡Frénenlo votando por la única lista capaz de vencerlo!", agrega Le Pen, refiriéndose a su lista, que pelea con la de Macron el primer puesto en las intenciones de voto.

- Una pelea reñida -

Según las encuestas, Agrupación Nacional acumula entre 22% y 24% de intención de voto, ligeramente por delante de la alianza centrista de la que hace parte el partido de Macron.

A nivel europeo, se espera un avance de los nacionalistas de extrema derecha en las elecciones del próximo fin de semana, aunque el escándalo "Ibiza" en Austria, que se saldó con la salida de la ultraderecha de la coalición de gobierno, podría costarle puntos.

Marine Le Pen prevé que el grupo al que pertenece su partido -Europa de las Naciones y de las Libertades (ENF)- obtendrá entre 80 y 120 de los 751 escaños del Parlamento Europeo. Según las encuestas, ocuparía el cuarto lugar, con entre 70 y 80 bancas, el doble de las que tiene actualmente.

"Nunca ha ocurrido, será algo histórico", vaticina Marine Le Pen. "Pero las cosas no van a cambiar sólo en el Parlamento Europeo. Hay algo que ya es cierto, y es que se ha detenido la insensata carrera hacia el federalismo en la Unión Europea", estima visiblemente satisfecha, con su cigarrillo electrónico en la mano.

Pero a pesar de su tono confiado y el avance que han realizado algunos de sus aliados, como la Liga en Italia, Marine Le Pen, corre un riesgo político en estos comicios.

Su desempeño en la campaña presidencial, en particular en el debate entre las dos vueltas en el que se deterioró su imagen, no ha sido olvidado y su reputación está en juego.

"Por supuesto que sentiría decepción" si su lista, encabezada por Jordan Bardella, un joven de 23 años, no encabeza los resultados, admite.

En 2014, el ultraderechista Frente Nacional se impuso con 25% de los votos, con lo que se convirtió en la primera fuerza política de Francia por primera vez en la historia. ¿Repetirá este año?

