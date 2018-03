El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 2 de marzo de 2018 10:18 02 de marzo de 2018 - 10:18

Theresa May recibe al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en su residencia oficial del número 10 de Downing Street, el jueves 1 de marzo en Londres

La primera ministra británica, Theresa May, pedirá este viernes un acuerdo de libre comercio sin precedentes con la UE después del Brexit, en un discurso en el que admitirá también que su país tendrá que hacer sacrificios y concesiones.

En un momento de tensión con Bruselas por las implicaciones de la salida de la UE en la frontera entre Irlanda e Irlanda del Norte, May insistirá en que el Reino Unido quiere "ser un buen amigo y vecino" de los 27, adelantó un ministro.

En su discurso, semanas antes del inicio de las discusiones sobre el futuro comercial de la relación, May argumentará que el Reino Unido debe ser libre de forjar su propio camino lejos de las reglas europeas.

Al mismo tiempo, pedirá "el acuerdo más amplio y profundo posible, que cubra más sectores y más cooperación que cualquier actual acuerdo de libre comercio en el mundo", según extractos del discurso que pronunciará a primera hora de la tarde.

May dirá que este objetivo se puede lograr porque ambas partes parten del mismo marco regulatorio y están alineadas, por lo que no hay que armonizar dos sistemas.

El problema es que los líderes europeos han advertido a Londres que no puede seguir a medias en la UE, sin las obligaciones pero con sus ventajas, e instan a May a mostrar realismo.

El ministro de Transportes, Chris Grayling, dijo este viernes a la radio BBC que no es el caso y que May "reconocerá que hay cosas que no podemos seguir teniendo si dejamos el mercado único y la unión aduanera".

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Formulario para abonarse al Newsletter de swissinfo Regístrese para recibir en su correo electrónico nuestro boletín semanal con una selección de los artículos más interesantes