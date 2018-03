El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

La Unión Europea (UE) y Mercosur decidieron proseguir con sus negociaciones para un acuerdo de libre comercio pues al cabo de dos semanas de conversaciones en Asunción aún quedan "cuatro o cinco temas" por resolver, anunciaron este viernes funcionarios de los dos bloques.

"Podemos estar satisfechos. Se ha avanzado", dijo en conferencia de prensa el ministro paraguayo de Relaciones Exteriores Eladio Loizaga.

Los negociadores decidieron extender las conversaciones dos o tres semanas más, si bien clausuraron este viernes sus reuniones en Asunción.

Loizaga dijo que los representantes harán uso de la tecnología, incluidas teleconferencias, para discutir sobre los asuntos pendientes.

"No pudimos cerrar totalmente. Son cuatro o cinco temas (en los que aún no hay acuerdo) en este momento pero yo no veo un gran problema", declaró la directora para las Américas de la UE, la checa Edita Hrdá, quien acompañó al canciller paraguayo en su anuncio.

"Estamos en el principio de marzo. Veo buena posibilidad de firmar (el acuerdo) bajo la presidencia del Paraguay", subrayó la representante europea. El mandato paraguayo concluye en junio.

- "Estamos por cerrar" -

Las negociaciones entre la UE y Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) se aceleraron con la intención de llegar a un acuerdo antes de que Brasil entre en su proceso electoral para las presidenciales de octubre.

"La ventana de oportunidades está a punto de volver a cerrarse. Nunca estuvimos tan cerca de un acuerdo. De aquí a fines de marzo quedan todavía cuatro semanas", dijo esta semana el secretario de Estado para el Comercio alemán, Matthias Machnig.

En la rueda de prensa, Loizaga reiteró que hay "un espíritu político muy importante para avanzar. Estamos por cerrar.

"El mundo ha cambiado. La globalización no la podemos frenar como dijo (el presidente francés Emmanuel) Macron en la Expo Agrícola (de Francia)", añadió.

Loizaga argumentó que "es una negociación grande" e identificó al tema automotor -específicamente las normas técnicas- entre los más duros escollos a vencer así como las compensaciones por el tema agrícola.

"Estoy en contacto permanente con los cancilleres del Mercosur y con (la comisaria europea de Comercio) Cecilia Malstrom. Hay temas sensibles todavía para ellos y para nosotros, autopartes por ejemplo. Tenemos que ir consensuando un acuerdo que sea equilibrado para ambos bloques", manifestó.

Loizaga resaltó la trascendencia de las negociaciones con la Unión Europea y sus repercusiones en el resto del mundo por el interés de otros bloques en buscar un acuerdo de libre comercio con el Mercosur.

Dijo que la próxima semana se dará comienzo a negociaciones parecidas con Canadá y Singapur y que luego empezará otro con Corea del Sur.

Mercosur y la Unión Europea comenzaron hace casi 20 años sus tratativas para conseguir un acuerdo de libre comercio.

