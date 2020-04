Angela Merkel pidió más "soberanía" europea para la producción de mascarillas sanitarias contra el coronavirus, pese a que la OMS no lo considera "solución milagro", mientras las buenas noticias llegaban de España donde por cuarto día descienden las cifras de fallecidos por el virus, que deja ya 72.000 muertos en el mundo.

Mientras tanto, el epicentro de la epidemia se está trasladando a Estados Unidos que teme una semana comparable a "Pearl Harbor".

También en Japón los casos van en aumento lo que ha llevado al primer ministro Shinzo Abe a declarar este martes estado de urgencia durante un mes en varias regiones, incluidas las de Tokio y Osaka.

En cambio, Austria presentó un plan para suavizar las restricciones impuestas hace tres semanas, a partir de mediados de abril con la reapertura de los pequeños comercios y Noruega anunció que la pandemia está "bajo control".

La COVID-19 ha confinado a casi la mitad de la humanidad en sus casas y ha contagiado a casi 1,3 millones de personas en 190 países con un reguero de más de 72.000 muertos, de ellos más de 51.000 solo en Europa, según el recuento de la AFP.

Estados Unidos reportó este lunes 10.335 muertos, y 347.003 casos de COVID-19, lo que le hace el tercer país en número de fallecidos por detrás de Italia y España y el primero en el de infectados.

El gobernador de Nueva York, el estado más golpeado, anunció la ampliación de las medidas de confinamiento hasta el 29 de abril, pese a que cree que la tasa de muertes alcanzó una meseta en los últimos dos días y "el sistema hospitalario está hoy en su máxima capacidad".

Mientras tanto, es posible que el estado tenga que enterrar a los muertos por el coronavirus en parques de la ciudad temporalmente ya que las morgues y cementerios no dan abasto.

Francia reportó 833 muertos más en las últimas 24 horas, con lo que el número total se eleva a 8.911 fallecidos. "No estamos al final de la ascensión epidémica", dijo el ministro de Salud, Olivier Verán.

También esta lista macabra aumentó en Italia, con 636 nuevos fallecimientos en 24 horas lo que eleva el total a 16.523 fallecidos y más de 132.000 casos, aunque el número de enfermos en cuidados intensivos continuó cayendo por tercer día consecutivo.

España pese al registro de 637 muertos el lunes, registra la cuarta caída consecutiva y la cifra más baja en 13 días. En total, el país reporta 13.055 fallecidos y 135.032 infectados.

"La presión está disminuyendo", dijo la doctora María José Sierra, del centro español de emergencias sanitarias, destacando que hay "un cierto descenso" en el número de casos hospitalizados y de los ingresados en cuidados intensivos.

Reino Unido, con 439 muertos más este lunes, el segundo descenso consecutivo, registra ya 5.373 fallecidos.

Su primer ministro, Boris Johnson, seguía hospitalizado este lunes por coronavirus, aunque sus colaboradores insisten en que está con "buen ánimo" y continúa al mando, no evita un vacío en el gobierno.

- ¿Solución milagro? -

Para la canciller alemana, esta es la "mayor prueba" a la que ha sido sometida la Unión Europea desde su nacimiento y por ello, la respuesta solo puede ser "más Europa, una Europa más fuerte y una Europa que funciona bien".

Esta devastadora epidemia, que amenaza con ensañarse con los países más pobres y con peores sistemas de salud, ha dejado sobre todo algunas lecciones.

Para Merkel es que Europa debe ser "soberana" en la producción de mascarillas, actualmente en manos asiáticas.

"Hemos aprendamos de esta pandemia la experiencia de que tenemos también necesidad de una cierta soberanía, al menos de una base para efectuar nuestra propia producción", en Alemania o en Europa, advirtió.

Pero si bien el mundo libra una guerra sin cuartel para procurárselas, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este lunes que no son una solución "milagro".

"No hay respuesta binaria, ni solución milagro. Las mascarillas solas no pueden frenar la pandemia de COVID-19", subrayó el director de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, desde Ginebra, quien asegura que cumplen su papel en lugares con escaso acceso al agua o donde no se puede mantener la distancia social.

Por si acaso, Chile -con 4.815 infectados y 37 muertos por coronavirus - ordenó el porte de mascarillas para viajar en los transportes públicos y en la mayoría de los países fuera de Asia -donde suele ser una costumbre en tiempos de epidemia- también se recomienda.

- Crisis más grave que en 2009 -

La recesión global por el coronavirus va a ser peor que la crisis financiera de 2009, pero hay indicios preliminares de una reactivación en China, incluyendo un repunte de la contaminación, indicaron este lunes economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI).

"La pandemia del COVID-19 ha empujado al mundo hacia una recesión", advirtieron los autores de una publicación del FMI en la que participó la economista jefe del organismo, Gita Gopinath.

Sin embargo, las bolsas europeas se dispararon este lunes tras los datos positivos que llegaban de algunos países donde la epidemia parece empezar a remitir.

Argentina postergó hasta 2021 los pagos de intereses y amortizaciones de capital de la deuda pública en dólares emitida en el país, de unos 9.800 millones de dólares, debido a la pandemia del nuevo coronavirus, según un decreto publicado este lunes.

- Guayaquil, rostro de la tragedia -

La ciudad ecuatoriana de Guayaquil se está convirtiendo en el peor rostro de la epidemia en América Latina, que reporta unos 32.000 casos y más de 1.100 muertos, casi la mitad de ellos en Brasil.

Se espera que en las próximas semanas hasta 3.500 personas mueran por la covid-19 solo en la provincia de Guayas y su capital, el puerto de Guayaquil, una de las urbes más castigadas en América Latina.

El virus ha contagiado a más 1.600 médicos, enfermeras y trabajadores del sistema sanitario, de los que una decena fallecieron, según el viceministro de Salud, Ernesto Carrasco.

Otro foco del virus son los cruceros. Más de 80 personas a bordo del crucero australiano Greg Mortimer, fondeado en aguas uruguayas, tienen coronavirus, según un comunicado de la empresa que opera el buque difundido este lunes.

burs-af

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram Síganos en Instagram