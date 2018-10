El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

10 de octubre de 2018

El empresario multimillonario y exalcalde republicano de Nueva York Michael Bloomberg, quien no ha descartado una candidatura presidencial para 2020, dijo el miércoles que ha vuelto a registrarse como demócrata, cambiando nuevamente de bando entre las fuerzas opositoras.

"En los momentos clave de la historia estadounidense, uno de los dos partidos ha servido como baluarte contra quienes amenazan nuestra Constitución", dijo Bloomberg, quien en 2017 renunció a la militancia en el Partido Republicano y se convirtió en independiente.

"Hace dos años en la Convención Demócrata advertí sobre esas amenazas", dijo Bloomberg, de 76 años, en la red social Instagram.

"Hoy, me he re-registrado como Demócrata – (partido del que) he sido miembro durante la mayor parte de mi vida – porque necesitamos demócratas para proveer los controles y el equilibrio que nuestra nación tanto necesita", agregó el exalcalde neoyorquino (2002-2013).

En Estados Unidos cuando los ciudadanos se registran en un partido, significa que piensan votar más frecuentemente por sus candidatos. Pero los votantes no necesitan estar afiliados para participar de los comicios.

Bloomberg, fundador de la agencia de información financiera que lleva su apellido, dijo que decidirá tras la elección del 6 de noviembre si competirá por la Casa Blanca.

El magnate, quien en el pasado ha hecho donaciones tanto a candidatos demócratas como republicanos, aportará 80 millones de dólares a su actual partido antes de las elecciones decisivas de medio término.

