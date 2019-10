Un video paródico que muestra al presidente estadounidense, Donald Trump, disparando y apuñalando a medios de comunicación y oponentes políticos fue mostrado durante una conferencia de sus seguidores en Miami, reportó el domingo el New York Times.

En una escena tomada de la película "Kingsman: The Secret Service", una comedia de espionaje británica de 2015, la cabeza del mandatario estadounidense fue superpuesta al cuerpo de un hombre que dispara a personas cuyos rostros fueron cambiados por los logos de grupos mediáticos como CNN, Washington Post y NBC.

Mientras la violencia continúa dentro de la "iglesia de las fake news", el personaje de Trump ataca al fallecido senador John McCain, al senador Bernie Sanders -que busca la nominación demócrata para enfrentarle en las presidenciales de 2020- y también lanza al suelo al senador republicano Mitt Romney.

Al expresidente Barack Obama, en tanto, lo ataca por la espalda y lo lanza contra una pared.

El organizador del evento, denominado "American Priority" y que tuvo lugar la semana pasada en un resort de Trump en Miami, dijo que el video fue mostrado como parte de una exhibición de "memes".

"American Priority rechaza toda la violencia política y anima a promover un diálogo sano sobre la preservación de la libertad de expresión", dijo al NYT Alex Phillips.

En tanto, CNN escribió en Twitter: "Esta no es la primera vez que seguidores del presidente promueven la violencia contra los medios en un video que aparentemente encuentran entretenido, pero que es por mucho el peor de todos".

Trump, la Casa Blanca y su equipo de campaña deben denunciar el video, dijo el canal de noticias, añadiendo que "cualquier cosa menos que esa equivale a un apoyo tácito de la violencia".

Tim Murtaugh, portavoz de la campaña de Trump para 2020, dijo al New York Times que el video "no fue producido por la campaña". "Nosotros no toleramos la violencia", añadió.

Los medios han sido blanco regular de ataques verbales por parte de Trump y sus seguidores.

En sus mítines, el presidente reiteradamente pide a la multitud chiflar a los periodistas que cubren el acto, llamándoles "fake news" y "enemigos del pueblo".

En una ocasión, Trump tuiteó un video burdamente editado de él atacando a un luchador que tenía por cabeza el logo de CNN.

