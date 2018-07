El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Neymar se iluminó, Brasil cumplió con la historia y avanzó este lunes a cuartos de final de Rusia-2018 sometiendo por 2-0 a un México atormentado por el maleficio del quinto partido en un Mundial, que en esta jornada no dio lugar a las sorpresas con el triunfo 3-2 de Bélgica a Japón.

Claro que no es llamativo un triunfo de Bélgica ante Japón aunque sí en la forma en el que lo logró, tras ir perdiendo 0-2 lo remontó hasta ganarlo 3-2 con un golazo en el 90+4.

"Hoy se trata de los jugadores, de su deseo por ganar, de un logro increíble que va más allá de los sistemas del grupo (...) Bélgica debería estar tremendamente orgulloso de este grupo de jugadores", apuntó el entrenador de Bélgica, Roberto Martínez, en conferencia de prensa.

- Neymar está -

Un oportuno Neymar tomó un centro rasante de Willian y al minuto 51 abrió el camino para la laboriosa victoria que le dio al gigante sudamericano el boleto a cuartos, donde se verá las caras con Japón en Kazán el 6 de julio.

En el segundo tanto tras una veloz corrida el delantero del Paris SG le sirvió el balón a Firmino que anotó con la portería libre, a dos minutos del final.

Esta vez no hubo milagro en el Mundial de las sorpresas. El Tri acumula ahora siete eliminaciones consecutivas en octavos de final, un karma que no pudo superar pese a que este lunes dio batalla ante la poderosa pentacampeona mundial.

El portero mexicano Guillermo Ochoa admitió que Brasil "fue un equipo con mayor calidad, con mayor talento, con mucho talento delante" y calificó de "muy merecido" el triunfo del conjunto sudamericano.

- Entre ceja y ceja -

Pero Brasil tiene entre ceja y ceja la conquista de su sexta corona mundial, más aún aprovechando que ya no están su bestia negra, el campeón vigente Alemania, y su archirrival Argentina, el subcampeón.

Desde que asumió en 2016, el entrenador Tite miró las fotos de las grandes selecciones brasileñas para recuperar la identidad del jogo bonito con Neymar como estandarte.

El menino fue decisivo y contundente con un tanto y una asistencia, exhibiendo su sello de calidad (esta vez sí) en función del equipo.

"Tenemos que aprender a sufrir. Fue sufrido, un partido muy difícil. Sabíamos de la calidad del rival", comentó el delantero del París Saint-Germain apenas finalizado el choque.

No siempre esa marca de origen brasileña se puede aplicar a pleno, como este lunes ante México, pero los destellos alcanzaron a los sudamericanos para avanzar con justicia y autoridad hacia cuartos.

Si el pentacampeón mundial sigue mejorando y se acerca al nivel arrollador que exhibió en la eliminatoria sudamericana, tendrá motivos para armar un carnaval en la Plaza Roja el 15 de julio.

- Bélgica la silenciosa favorita -

Otro milagro estuvo a punto de concretarse en el Mundial de las sorpresas, pero un veloz y aguerrido Japón no supo mantener la ventaja que consiguió en cuatro minutos al marcar Genki Haraguchi al 48 y Takashi Inui al 52.

Los 'Diablos Rojos' sacaron a relucir amor propio y categoría para igualar por Jan Vertonghen (69) y Fellaini (74) y cuando ya se descontaba el alargue, un mortífero contragolpe que definió Nacer Chadli a los 90+4 le dio la victoria agónica.

"Empezamos bien pero al final, conceder un gol así no era lo esperado. Cuando íbamos 2-0 y no cambié a mis jugadores. Quería marcar otro gol y tuvimos las oportunidades. Controlamos el partido a pesar de todo pero, en ese punto, los belgas marcaron cuando lo necesitaron (...) Me culpo a mí y a mis tácticas", se lamentó el técnico japonés, Akira Nishino.

Ahora Bélgica, con su mejor generación de futbolistas desde la que comandaron en la década de 1980 Jean-Marie Pfaff, Jan Ceulemans, Erik Gerets y Enzo Scifo, tiene la posibilidad de igualar la gesta de aquella, que llegó a semifinales en México-1986.

"Pensábamos que si marcábamos estaríamos dentro. Tenemos jugadores capaces de ello, dentro y fuera del campo, que marcaron la diferencia. Estamos contentos de haberlo conseguido y de estar en cuartos de final", sentenció la estrella belga Eden Hazard.

Si bien estos 'Diablos rojos' ya llegaron a cuartos de final en Brasil-2014, fueron eliminados hace cuatro años dejando gusto a poco.

Bélgica amenaza aún con sus actores de reparto, porque esta vez no aparecieron ni el 'Tanque' Romelu Lukaku, que con cuatro goles escolta del máximo goleador de Rusia-2018, Harry Kane (cinco), ni el capitán Eden Hazard.

Los belgas llegan a cuartos tras una primera fase perfecta, en la que ganaron los tres partidos que jugaron.

