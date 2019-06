El estado de Nueva York aprobó el viernes una ley que protege a las familias de bajos recursos de alquileres exorbitantes, un texto considerado histórico en medio de una creciente falta de viviendas a precios asequibles.

La votación, que puso fin a una larga batalla entre poderosos propietarios de bienes inmuebles y defensores del derecho a la vivienda, fue posible tras las elecciones de noviembre pasado, ya que los demócratas controlan desde entonces ambas cámaras del Congreso estatal.

"Los inquilinos han golpeado la puerta de Albany (la capital del estado de Nueva York, donde está el Congreso) durante décadas por las protecciones que merecen. Hemos estado con ellos, peleando por ellos con uñas y dientes, y ahora la espera ha llegado a su fin", dijo el alcalde neoyorquino, Bill de Blasio, luego de un acuerdo sobre el proyecto de ley negociado esta semana.

El texto, que ya fue ratificado por el gobernador Andrew Cuomo, elimina reglas que han permitido a los propietarios de edificios aumentar el alquiler cuando un apartamento cambia de inquilino.

También impedirá que se cobre a nuevos inquilinos el costo de renovaciones extensas a través de un alza del alquiler, y ayudará a que los propietarios dejen de reducir el número de apartamentos de alquiler controlado.

Desde 1994 unos 300.000 apartamentos de alquiler controlado han desaparecido de la oferta en la ciudad de Nueva York, según cifras oficiales.

Eso ha obligado a familias de bajos ingresos y de clase media a mudarse, lo cual aumenta la gentrificación en la Gran Manzana, una de las 10 ciudades más caras del mundo.

Aunque los alquileres varían por barrio, el alquiler mensual para un apartamento promedio de dos dormitorios en Nueva York ha aumentado de 1.938 dólares en enero de 2011 a 2.831 dólares en enero de 2019, según un análisis del bufete Rainmaker Insights.

La nueva ley beneficiará directamente a unos 2,4 millones de neoyorquinos -de una población total de unos 8,5 millones- que viven en cerca de un millón de apartamentos de alquiler controlado.

La legislación solo se aplica a los edificios construidos antes de 1974, con seis o más unidades.

La medida ofrece protecciones a través del estado a 20 millones de personas de gigantescas alzas del alquiler, desalojos cuestionables y elevados depósitos de seguridad.

"Estas reformas significan que podemos (...) aumentar la cantidad de apartamentos asequibles para los neoyorquinos", dijo De Blasio, uno de los más de 20 candidatos presidenciales demócratas.

Muchos senadores estatales que apoyaron el proyecto de ley dijeron el viernes que escucharon incontables testimonios de inquilinos desesperados, así como de un creciente número de personas sin hogar.

"Cada día hablo con gente que me dice '¿Dónde voy a vivir?' No podemos seguir pretendiendo que no es una crisis", dijo la líder de la mayoría en el Senado, Andrea Stewart-Cousins.

