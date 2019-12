Tras el triunfo conservador en las elecciones del Reino Unido, unionistas y republicanos de Irlanda del Norte vuelven este lunes a la mesa de negociación para tratar de poner fin al bloqueo político que ha privado de gobierno casi tres años a esta provincia británica.

Y es que el gobierno debe ser compartido entre los unionistas del DUP y los republicanos del Sinn Fein, tal como estipula el acuerdo de paz de Viernes Santo, que puso fin en 1998 a treinta años de violencia interconfesional en la región.

Irlanda del Norte carece de gobierno desde que se fracturó la coalición en enero de 2017 a raíz de un escándalo político-financiero.

Las diferentes rondas de negociaciones no lograron superar el bloqueo pero las elecciones del jueves en el Reino Unido han cambiado el contexto político y la correlación de fuerzas, dando un nuevo impulso a las discusiones previstas el lunes.

La alianza en 2017 del DUP con el Partido Conservador de la entonces primera ministra Theresa May, que no tenía mayoría en el parlamento británico, no facilitaron el acuerdo.

La formación unionista se concentró entonces en Westminster, influyendo enormemente en las negociaciones del Brexit. Bloqueó los dos acuerdos sucesivos de la salida de la Unión Europea (UE), oponiéndose a las modalidades que trataban de evitar el establecimiento de una frontera física entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, miembro de la UE.

- Nueva correlación de fuerzas -

Las elecciones legislativas del jueves cambiaron completamente el panorama. La victoria aplastante del primer ministro conservador Boris Johnson le libra de cualquier alianza para llevar a cabo el Brexit el 31 de enero.

"El único aspecto positivo de la victoria de Boris Johnson es la posibilidad de que el DUP pare de estar obsesionado por el melodrama que tiene lugar en Westminster, y centre al fin su atención en lo que ocurre aquí", declaró el viernes la jefa del Sinn Fein, Mary Lou McDonald, a la televisión irlandesa.

Por primera vez, la provincia ha elegido para el Parlamento británico más diputados republicanos partidarios de una reunificación con Irlanda, que unionistas.

"Hemos recibido el mensaje de aquellos que han decidido no apoyarnos", tuiteó el viernes Arlene Foster, jefa del DUP, que perdió dos escaños en las legislativas. "Sé que quieren que Irlanda del Norte siga hacia adelante con un nuevo gobierno. Reanudaremos las negociaciones en este sentido el lunes".

La nueva correlación de fuerzas a nivel nacional "incitará al DUP a alcanzar un acuerdo con el Sinn Fein" para formar una nueva coalición gubernamental, confirma el politólogo Jamie Pow, de la Universidad de la Reina de Belfast.

Según él, los unionistas tendrán que "mostrar a los electores" que pueden resolver esta cuestión si quieren "seguir siendo considerados como competentes".

Tanto el Sinn Fein como el DUP han recibido menos votos que en comicios precedentes, ante la emergencia de movimientos más moderados en el centro, en respuesta a la frustración de los electores sobre la parálisis en el Parlamento local.

Y ante la amenaza del ministro británico encargado de Irlanda del Norte de que habrá nuevas elecciones regionales si no hay gobierno para el 13 de enero, los dos partidos están más dispuestos a flexibilizar sus posiciones.

El bloqueo político de la Asamblea de Stormont ya ha tenido efectos muy concretos, pues Londres administra los asuntos corrientes.

Los diputados británicos han votado enmiendas que permitieron liberalizar en octubre el aborto y legalizar el matrimonio homosexual en la provincia, alineándose con el resto del Reino Unido y provocando la indignación del ultraconservador DUP.

