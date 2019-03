La abogada ambientalista Zuzana Caputova terminó con amplia ventaja al frente del primer turno de las elecciones presidenciales en Eslovaquia, y en la segunda ronda se enfrentaría al oficialista Maros Sefcovic.

Con el 99,8% de los votos ya escrutados, Caputova aparecía cómodamente al frente del conteo con el 40,55% de los sufragios, al tiempo que Sefcovic, actual vicepresidente de la Comisión Europea, aparece en un lejano segundo lugar, con 18,66%.

De confirmarse esta tendencia, Caputova se encamina a convertirse en la primera presidenta de Eslovaquia. El instituto de sondeos Focus ya proyectó que la abogada derrotaría a Sefcovic por una enorme diferencia el 30 de marzo.

Caputova es dirigente del partido Eslovaquia Progresista, que no tiene representación parlamentaria.

La abogada de 45 años agradeció el domingo a sus seguidores con un "muchas gracias" en eslovaco y repetido en idiomas utilizados por varias minorías del país.

La campaña de Caputova se centró en la consigna "Enfrentemos el mal", y logró concentrar el voto de electores cansados de los actores políticos del país

La abogada recibió el apoyo del presidente saliente, Andrej Kiska, un liberal millonario que se ha distanciado del gobierno y que no disputará un nuevo mandato por cuestiones familiares.

"Queremos que nuestro país sea decente y justo. Zuzana Caputova es exactamente la persona que puede sacar a Eslovaquia de la crisis", expresó Kiska en un mensaje divulgado por la red social Facebook.

El presidente eslovaco no gobierna pero ratifica los tratados internacionales y nombra a los más altos magistrados. También es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y tiene derecho de veto.

- Difícil telón de fondo -

Estas elecciones presidenciales se realizan teniendo como telón de fondo de crisis, que estalló el año pasado con el asesinato de un periodista, Jan Kuciak, que hizo estallar protestas callejeras sin precedentes en el país.

La propia Caputova, una elegante abogada liberal de 45 años y madre de dos hijas, era hasta el año pasado prácticamente desconocida en el país hasta que con las protestas irrumpió súbitamente en el primer plano de la política eslovaca.

"He votado por Zuzana Caputova. Conozco a todos los demás candidatos, no me gustan. No veo en ellos potencial para hacer algo mejor que lo que tenemos ahora" declaró a la AFP Katarina, una economista de 42 años.

"Caputova atrae a quienes tienen horror de la corrupción y están descontentos con un gobierno que, según ellos, piensa más en sí mismo que en los intereses de los ciudadanos", dice a la AFP Kevin Deegan-Krause, experto de Europa central de la Universidad Wayne State en Detroit.

El jueves, a dos días de los comicios, la fiscalía reactivó el caso del periodista Kuciak al inculpar al empresario Marian Kocner -que podría estar vinculado al partido gubernamental Smer-SD- de ordenar presuntamente el asesinato del periodista.

Kuciak y su pareja, Martina Kusnirova, fueron asesinados en su casa en febrero de 2018. El periodista iba a publicar un informe sobre las supuestas relaciones entre políticos eslovacos y la mafia italiana, y también sobre fraudes a los fondos agrícolas europeos. En sus artículos, habló, entre otros, de Marian Kocner, dueño de varias empresas inmobiliarias.

La ola de indignación que recorrió todo el país provocó la dimisión del primer ministro Robert Fico, que sigue siendo sin embargo jefe del Smer-SD y aliado próximo del actual primer ministro, Peter Pellegrini.

