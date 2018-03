El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Los países europeos de la OTAN reconocieron que su defensa colectiva es competencia exclusiva de la Alianza Atlántica, aseguró este jueves el secretario de Defensa estadounidense, Jim Mattis, disipando los recelos de su país sobre los planes de desarrollo militar de la Unión Europea (UE).

"Existe un claro entendimiento de (...) que la defensa colectiva es una misión de la OTAN y una misión de la OTAN únicamente", dijo Mattis en rueda de prensa en Bruselas, dando cuenta de una cena de trabajo la víspera consagrada a la cooperación entre la UE y la Alianza Atlántica.

Desde la elección como presidente de Estados Unidos de Donald Trump a finales de 2016, Washington, el principal contribuyente de la OTAN, recrudeció su presión sobre sus aliados europeos, llegando a cuestionar su apoyo a la defensa mutua si no aumentaban su gasto militar.

Y los tira y afloja entre Estados Unidos y los europeos, especialmente los 22 pertenecientes a la OTAN y la UE, se han convertido en una constante en las reuniones de la organización transatlántica surgida de los escombros de la Segunda Guerra Mundial.

- 'Despejar' dudas -

En la reunión de miércoles y jueves de los 29 ministros de Defensa de la Alianza, el debate giraba alrededor de los planes de desarrollo de armamento militar de la UE, plasmados en el Fondo Europeo de Defensa y en la Cooperación Estructurada Permanente (Pesco).

La administración estadounidense no quiere que estas iniciativas creen una estructura paralela a la OTAN y que la política de la UE, que privilegia a la industria europea de defensa, suponga el cierre del mercado europeo a las empresas militares estadounidense.

"La UE no debe reemplazar lo que hace la OTAN" y "no debe cerrar sus mercados de defensa" a los estadounidenses y a los otros seis países de la Alianza que no pertenecen al bloque europeo, advirtió el martes el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg.

La cena de trabajo del miércoles consagrada a la cooperación UE-OTAN, en la que participó la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, sirvió, en palabras de la ministra española María Dolores de Cospedal, para "despejar" dudas "de una manera muy importante".

"Conversamos sobre las recientes decisiones de la UE en materia de defensa y de cómo pueden complementar el trabajo de la OTAN", explicó Stoltenberg en rueda de prensa este jueves.

El "esfuerzo" de la UE, como en movilidad militar, "mejora las capacidades comunes de defensa de la OTAN", reconoció por su parte el secretario de Defensa estadounidense, primera potencia militar mundial.

- 'Honrar la promesa de Gales' -

Tras años de recortes en las partidas de defensa de los presupuestos nacionales, en el marco del crash financiero mundial de 2008 y de la posterior crisis de la deuda en la UE, los países de la OTAN lograron hace tres años frenar la reducción del gasto militar.

Esta reducción forma parte de los compromisos adoptados por los entonces 28 miembros aliados en la cumbre de la OTAN en Gales en 2014, junto a su voluntad de aumentar el gasto militar para acercarse al 2% del PIB nacional en el plazo de una década.

Ocho aliados podrían cumplir en 2018 con el 2% del PIB y "al menos 15" en 2024, apuntó Stoltenberg. A Estados Unidos, Grecia, Estonia, Reino Unido y Polonia, que ya lo cumplen, podrían sumárseles Rumania, Letonia y Lituania.

Otros países, como España, dijeron públicamente que no lo cumplirán, con una proyección que pasa del 0,92% de 2016 al 1,53% del PIB en 2024. "Es una proyección ambiciosa pero realista", según De Cospedal.

Pese a la progresión, Mattis no bajó la guardia y dijo esperar que "las demás democracias honrarán la promesa de Gales", tras defender el compromiso del "pueblo americano" con una Alianza que hace frente a una Rusia más firme al este y a la amenaza yihadista al sur.

Estados Unidos anunció un nuevo aumento del 35% de su presupuesto para el despliegue de sus soldados en Europa en 2019, hasta los 6.500 millones de euros, tras un alza del 40% en 2018.

La OTAN adoptó además una misión de formación militar en Irak. "Nuestra seguridad depende de la seguridad exterior", dijo Stoltenberg, al término de la reunión que preparó la cumbre de mandatarios prevista en julio en Bruselas.

