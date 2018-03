El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 27 de mayo de 2016 18:36 27 de mayo de 2016 - 18:36

"No hay un plan B" en caso de 'brexit' repiten los responsables europeos, sin embargo los preparativos para "el día después" del referendo británico ya han comenzado entre bambalinas en Bruselas, mientras que París y Berlín estudian una iniciativa conjunta.

Sea cual fuere el resultado del voto del 23 de junio sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea, algo habrá cambiado al día siguiente en el bloque, deberá darse un nuevo impulso tras retener la respiración durante meses archivando los proyectos susceptibles de alienar a la opinión pública británica.

Los representantes de varios países europeos, entre ellos de Alemania, Francia e Italia, se reunieron el lunes discretamente en Bruselas con Martin Selmayr, el influyente director del gabinete del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para preparar el día siguiente al referendo británico, informó una fuente diplomática que pidió no ser identificada.

"El tema, era sobre todo la comunicación, lo que dirán oficialmente unos y otros, y cómo", el 24 de junio, sea cual sea el resultado del voto de la víspera, confió esta fuente, asegurando que no hubo "discusiones de fondo sobre las consecuencias" del referendo.

Interrogado sobre este tipo de reuniones, un portavoz del Gobierno alemán no quiso contestar. "No puedo ni confirmar ni negar" que haya habido tales "reuniones confidenciales", dijo este viernes Hans-Georg Streiter.

La próxima gran reunión, esta vez oficial, ya está en agenda: se trata de la cumbre de jefes de Etado y de Gobierno de la UE que fue desplazada al 28 y 29 de junio, unos días después del referendo, y en la que las consecuencias del voto deberían dominar el orden del día.

- Proyecto franco-alemán -

A la espera, París y Berlín ya comenzaron a sentar las bases de una iniciativa conjunta, después de que el tándem franco-alemán pareciera haberse desentendido los últimos meses de toda esta crisis existencial que atraviesa Europa.

Una fuente diplomática que pidió no ser identificada dijo a la AFP que se empezó a discutir un proyecto común entre las dos capitales, sin precisar no obstante su contenido.

"Tenemos que tener un mensaje político, un método, un calendario", estimó por su parte un alto responsable europeo, defendiendo esta "iniciativa franco-alemana" y abogando por un "discurso político sobre los valores". Este proyecto se enfocaría sobre todo a la seguridad, pero daría también perspectivas para la juventud y no se limitaría a la zona euro, agregó.

El alcance de esta iniciativa aún poco clara será quizás precisada el domingo en Verdún, en el este de Francia, en donde François Hollande y Angela Merkel, se reunirán para conmemorar el centenario de una de las batallas más mortíferas de la Primera Guerra Mundial. Los dos dirigentes, que darán un discurso, programaron un almuerzo de trabajo, en el que discutirán sobre la crisis migratoria, pero el tema del Reino Unido también estará en agenda.

La decisión de los británicos, en un sentido u otro, pondrá fin a meses de febrilidad en la UE, en donde todo nuevo proyecto está paralizado para no alimentar la campaña de los partidarios a dejar la UE en el Reino Unido, tras más de 40 años de pertenencia al bloque.

A la espera, los diplomáticos y funcionarios europeos, han recibido consignas de discreción, en particular frente a la prensa. En la Comisión, una fuente que también pidió no ser identificada declaró sin embargo que se le pidió a los juristas que dejaran en espera sus proyectos de vacaciones en el mes de julio.

"Escucho cada vez más gente que dice: 'Ok para aceptar las especificidades británicas, ok para ayudar a los que quieren permanecer en la UE, pero si no están contentos que se vayan", dijo un responsable del Partido Popular Europeo (derecha), el principal partido del Parlamento Europeo, partidario de mantener al Reino Unido en la UE.

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Formulario para abonarse al Newsletter de swissinfo Regístrese para recibir en su correo electrónico nuestro boletín semanal con una selección de los artículos más interesantes