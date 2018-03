El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

La economía chilena creció 1,5% el pasado año, pese a la robusta mejora del último trimestre de 2017 y que sostiene las previsiones de crecimiento para 2018, según datos oficial divulgados el lunes.

En su informe sobre las Cuentas Nacionales, el Banco Central explicó que "durante el año 2017, la actividad económica creció 1,5% con respecto a 2016", cuando el Producto Interno Bruto (PIB) se expandió 1,3%, según cifras revisadas por el instituto emisor, que había anunciado una expansión del 1,6%.

Para este año la expectativa de crecimiento se mantiene en 3,5%.

"La revisión de las Cuentas Nacionales nos arroja un menor crecimiento aún del que habíamos conocido en el período 2013-2017", que promedió 1,7% en vez del 1,8% durante el gobierno de la socialista Michelle Bachelet quien el 11 de marzo traspasó el poder al conservador Sebastián Piñera, comentó el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, a la radio Duna.

"Todo esto nos confirma un escenario de paupérrimo crecimiento de los cuatro años previos", agregó.

De acuerdo al reporte del Banco Central, en 2017 la mayoría de las actividades económicas registraron repuntes, "siendo servicios personales y comercio las de mayor contribución al resultado del PIB".

Las principales incidencias negativas, en tanto, provinieron "de servicios empresariales, construcción y minería", impactado éste último rubro a inicios de año por la prolongada huelga en la Minera Escondida, la mayor mina privada de cobre del mundo.

Una vez superado el conflicto sindical, que se extendió por más de 40 días, e impulsado por la mejora de la demanda desde China -el principal comprador mundial de cobre- la actividad minera comenzó a repuntar en Chile, el primer productor mundial del metal rojo, con casi un tercio de la oferta mundial.

En total, la minería registró en Chile en 2017 una contracción de 2%%, tras caer en el primer semestre y aumentar en el segundo.

Desde la perspectiva del gasto, en tanto, el Banco Central dijo que "el PIB se vio impulsado por la demanda interna (que creció 3,1%), cuyo efecto fue parcialmente compensado por la caída de las exportaciones netas" (0,9%).

Por su parte, los envíos aumentaron 4,7% en todo 2017, impulsados por el buen desempeño de las compras de automóviles, maquinaria y equipos, textiles y vestuario, de acuerdo al Banco Central.

- Partida menos auspiciosa -

El Banco Central revisó también a la baja la cifra del Índice de Actividad Económica (Imacec) de enero, desde un 3,9% a un 3,4%, al tiempo que informó de una expansión de 3,3% del PIB en el cuatro trimestre del año, por arriba de las expectativas del mercado.

Ese dato llevó al BBVA a calificar "De dulce y agraz las cuentas nacionales al cierre de 2007", anticipando para febrero una robusta expansión del 4,5% y de un 3,2% para todo 2018.

Con todo, para el gobierno entrante "la partida de 2018 no es tan auspiciosa como algunos creían. Aquí tenemos que ser cautos, moderadamente optimista", dijo Larraín, que mantuvo sin embargo, la proyección de crecimiento para todo 2018 en 3,5%, de la mano del sostenido repunte de la actividad minera y las inversiones.

El ministro dijo además que el porcentaje de déficit estructural con el que el gobierno de Michelle Bachelet entregó el gobierno a Piñera impactará también en las cuentas nacionales.

La administración de la socialista informó inicialmente que dejaba un déficit estructural de 1,7%, que posteriormente -tras reconocer un error de cálculo- elevó a 2,1% del PIB, generando una fuerte controversia sobre el manejo de las cifras.

"Los recursos son menores a los que esperábamos", afirmó Larraín, cuyo gobierno calculó en 1.100 millones de dólares la merma de recursos disponibles.

"Eso es totalmente falso, porque aquí no ha habido una revisión de la caja ( ...) El déficit efectivo, la deuda informal, no ha sido revisada. Esto no significa que seamos 1.100 millones de dólares más pobres", dijo la semana pasada el exministro de Hacienda de Bachelet, Nicolás Eyzaguirre.

