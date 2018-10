El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

6 de octubre de 2018

La policía turca cree que el periodista saudita Jamal Khashoggi, que desapareció el martes en Estambul, fue asesinado en el consulado de su país en esa ciudad, dijo a la AFP una fuente cercana al gobierno, una información que desmintió Riad.

"La policía considera en sus primeras conclusiones que el periodista fue asesinado en el consulado por un equipo que fue especialmente a Estambul y se marchó el mismo día", declaró esa fuente a AFP.

La policía había indicado poco antes que un grupo de 15 sauditas hizo el martes un viaje ida y vuelta a Estambul y se encontraba en el consulado al mismo tiempo que Jamal Khashoggi que, según la policía, nunca salió del consulado saudí.

La agencia de prensa oficial saudí, SPA, reportó el domingo que un responsable del consulado de Arabia Saudita que pidió el anonimato desmintió las informaciones según las cuales el periodista haya sido asesinado.

El funcionario desmintió "esas acusaciones sin fundamento", según SPA. La agencia agregó que un equipo de investigadores sauditas se encontraba en Turquía y colaboraba con las autoridades locales.

"Espero una confirmación oficial del gobierno turco para creerlo", reaccionó en Twitter la compañera turca del periodista, Hatice Cengiz.

Riad asegura que Khashoggi, un periodista crítico con el poder saudita que colabora con medios como el Washington Post, abandonó el consulado el martes.

"Según tengo entendido, entró y salió después de unos minutos o una hora. No estoy seguro", declaró el viernes el príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán, en una entrevista para la agencia de noticias Bloomberg.

"Estamos dispuestos a permitir que el gobierno turco venga a registrar nuestros locales, dijo, y aseguró estar "muy preocupado por saber lo que le había ocurrido" al periodista.

Khashoggi se exilió el año pasado en Estados Unidos por temor a una posible detención después de haber criticado algunas decisiones del príncipe heredero y la intervención militar de Riad en Yemen.

Según Hatice Cengiz, el periodista fue al consulado para efectuar unos trámites para su boda.

"Fue al consulado con una cita, por lo tanto sabían cuándo iría", explicó a la AFP un allegado al periodista, Yasin Aktay, que también es una figura del Partido Justicia y Desarrollo (AKP, en el poder).

"Había llamado al consulado un poco antes de ir para saber si sus documentos estaban listos, le dijeron que sí y que podía ir", continuó.

"Sus amigos le habían advertido, 'no vayas, no es seguro', pero él decía que no le podían hacer nada en Turquía. Fue confiado que tal cosa era imposible en Turquía", agregó Aktay, que espera no sea verdadera la noticia sobre la muerte de su amigo.

El embajador saudí en Turquía fue convocado por Ankara el miércoles por este asunto. Se abrió además una investigación judicial.

- 'Crimen de Estado' -

"Si las informaciones sobre el asesinato de Jamal son ciertas, es un acto monstruoso e incomprensible", declaró en un comunicado Fred Hiatt, director de las columnas de opinión del Washington Post.

"Jamal era -o, como lo esperamos, es- un periodista valiente y comprometido. Escribe por amor a su país, y con una porfunda fe en la dignidad humana y la libertad", continuó Hiatt.

El deparatamento de Estado estadounidense indicó el sábado que no podía confirmar cómo ni dónde se encuentra Jamal Kashoggi pero que sigue "la situación de cerca".

En Twitter, el secretario general de Reporteros Sin Fronteras (RSF), Christophe Deloire, escribió que si se confirman las informaciones sobre Khashoggi, se trataría "de un crimen de Estado de otro tiempo".

Arabia Saudita figura en el 169º ligar de la clasificación mundial de libertad de prensa que elabora esta organización, que cuenta con una lista de 180 países.

Las organizaciones de defensa de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional advirtieron al gobierno saudí que la eventual detención del periodista sería un caso de "desaparición forzada".

Riad promueve una campaña de modernización desde que el príncipe Mohamed bin Salmán fue designado heredero al trono en 2017. Pero la represión contra los disidentes, con detenciones de religiosos, de personalidades liberales y de activistas feministas, se ha acentuado desde entonces.

Khashoggi, que cumplirá 60 años el 13 de octubre, es uno de los pocos periodistas sauditas que han criticado esa represión.

En septiembre de 2017 hizo saber que le habían prohibido enviar contribuciones al periódico Al Hayat, que pertenece al príncipe saudí Jaled bin Sultán al Saud. Khashoggi reconoció entonces haber defendido a los Hermanos Musulmanes, calificados por Riad como "organización terrorista".

