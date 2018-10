El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

El presidente estadounidense, Donald Trump, sugirió que la desaparición del periodista saudita Jamal Khashoggi pudo ser obra de "elementos descontrolados" y envió a su secretario de Estado, Mike Pompeo, a Riad para tratar de arrojar luz sobre este caso.

Tras hablar el lunes por la noche por teléfono con el rey Salmán de Arabia Saudita sobre la desaparición del periodista, Trump planteó una nueva hipótesis. "No quiero especular en su lugar, pero me pareció que, quizá, esto podría ser obra de elementos descontrolados. ¿Quién sabe?", declaró ante la prensa.

Anteriormente, Trump mencionó la conversación en un tuit.

"Acabo de hablar con el rey de Arabia Saudita quien niega tener ninguna información de lo que pueda haberle ocurrido al 'ciudadano saudita' [...] Envío inmediatamente a nuestro secretario de Estado para que se reúna con el rey", escribió.

Las autoridades turcas registraron el lunes el consulado saudita en Estambul, en el marco de la investigación de la desaparición de Jamal Khashoggi. Según responsables turcos, el periodista fue asesinado por agentes saudíes, lo que Riad niega.

Los policías, algunos de uniforme y otros de civil, llegaron en seis vehículos y entraron inmediatamente al edificio para hacer la revisión.

Al cabo de ocho horas, los miembros del equipo turco abandonaron el lugar a bordo de sus vehículos, llevándose consigo muestras, principalmente de la tierra del jardín del consulado, según un responsable presente en el lugar.

Este operativo se produjo un día después de una entrevista telefónica entre el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el rey Salmán de Arabia Saudita durante la que hablaron del caso Khashoggi.

Medios estadounidenses informaron el lunes que Arabia Saudita se planteaba admitir que Jamal Khashoggi había muerto durante el interrogatorio, que se habría degradado, en su consulado en Estambul.

Según CNN, que citó dos fuentes anónimas, Riad habría preparado un informe para tratar de minimizar su implicación en la desaparición de Khashoggi.

Según el Wall Street Journal,esto permitiría a la familia real "deshacerse de una implicación directa" en la muerte de Khashoggi.

El periodista, conocido por sus críticas hacia el poder saudita, acudió al consultado el 2 de octubre para realizar los trámites para casarse con una turca, Hatice Cengiz.

Pero desde entonces está desaparecido. El gobierno saudita asegurá que salió de la legación pero las autoridades turcas dicen lo contrario y algunos responsables acusan a Riad de haber hecho asesinar al periodista dentro del consulado por un grupo de agentes enviados especialmente para esa misión.

Erdogan pidió varias veces sin éxito a las autoridades sauditas que proporcionen imágenes para demostrar que Khashoggi salió efectivamente del consulado.

Según la agencia de prensa estatal turca Anadolu, Pompeo debía visitar Turquía el miércoles, donde se reunirá con el ministro turco de Relaciones Exteriores, Mevlut Cavusoglu.

Por su parte, Trump declaró que Pompeo "podría viajar a Turquía o no".

- 'Castigo severo' -

Arabia Saudita desmiente categóricamente cualquier implicación en la desaparición del periodista, conocido por sus críticas al príncipe heredero, Mohamed bin Salmán, y que colaboraba entre otros en el periódico Washington Post

Trump, gran aliado de Riad, consideró el sábado, por primera vez, que podría ser posible que Arabia Saudita estuviera implicada en su desaparición y amenazó a ese país con un "castigo severo".

Por su parte, Arabia Saudita prometió el domingo responder a posibles sanciones. "El reino afirma su rechazo total a cualquier amenaza de socavarlo con amenazas de imponer sanciones económicas o usando la presión política", dijo un responsable saudita citado por la agencia oficial SPA.

- Repercusiones económicas -

Este lunes la bolsa saudita se recuperaba tras un domingo negro provocado por el caso Khashoggi.

El millonario británico Richard Branson decidió congelar sus proyectos en el país. Y varias personalidades decidieron no participar en la segunda edición del foro Future Investment Initiative, el llamado "Davos en el desierto", que se celebra en Riad del 23 al 25 de octubre.

Es el caso de James Dimon, consejero delegado del banco estadounidense JPMorgan Chase, que según la prensa estadounidense el domingo por la noche ya no estaba en la lista de invitados.

Tampoco estarán medios como el Financial Times, el New York Times o The Economist ni tampoco el jefe de Uber.

Para muchas multinacionales, ir a esta conferencia comporta riesgos para su reputación que "superan a los beneficios que habrían podido sacar de la economía saudita", según Michael Stephens, del centro de reflexión londinense Royal United Services Institute.

