El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 26 de junio de 2018 16:11 26 de junio de 2018 - 16:11

El presidente de Paraguay, Horacio Cartes, a quien le quedan poco más de dos meses y medio de mandato, desistió de renunciar a su cargo, como intentaba hacer para poder asumir como senador activo en el Congreso.

"Me dirijo a Vuestra Honorabilidad para retirar mi renuncia al cargo de Presidente que he presentado en fecha 28 de mayo y que no ha tenido tratamiento en el Congreso Nacional", expresó Cartes este martes en una nota dirigida a la presidencia del Senado.

La elección de Cartes como senador en los comicios del pasado 22 de abril abrió una polémica en Paraguay, pues la Constitución contempla que los expresidentes serán senadores vitalicios, con voz pero sin voto.

Para facilitar su investidura parlamentaria, Cartes intentó renunciar antes de terminar su mandato, pero no logró quórum para que el Congreso considerase el punto.

"Veo con gran pena que algunos legisladores no desean que se cumpla la voluntad popular del 22 de abril, por lo que retiro mi renuncia", sostuvo el mandatario en su cuenta de Twitter.

Cartes había sido el más votado de los candidatos a senadores.

"Lamento que entre colorados no pudimos llegar con una bancada unida al próximo período", insistió Cartes.

La oposición y un grupo de parlamentarios del gobernante partido Colorado que apoyan al presidente electo Mario Abdo Benítez se negaron a tratar la dimisión de Cartes.

- Juramento -

El exmandatario Fernando Lugo, presidente del Congreso, convocó para el juramento de rigor, este sábado, a 45 senadores y 80 diputados electos, quienes asumirán al día siguiente por un período de cinco años.

La Corte Suprema de Justicia y el Tribunal de Justicia Electoral habían autorizado a Cartes a postularse como senador activo, al igual que al expresidente Nicanor Duarte (2003-2008).

Sin embargo, Lugo informó el lunes que ni Cartes ni Duarte fueron llamados a jurar.

Quienes se opusieron a Cartes hicieron prevalecer un artículo de la Constitución según el cual los presidentes salientes "serán senadores vitalicios", con voz pero sin voto. Otra disposición establece que el presidente no puede ostentar dos cargos al mismo tiempo.

El senador Darío Monges, en representación de Cartes, dijo a periodistas que "una vez que deje de ser presidente (Cartes) debe incorporarse al Congreso".

No obstante, la nueva conformación del legislativo sería aún más desfavorable para que Cartes intente reclamar su banca, señalaron opositores que celebraron la decisión.

"Todos tenemos que respetar la Constitución", dijo el ministro del Interior designado para el futuro gobierno Ernesto Villamayor a la edición digital del diario ABC.

La primera Asamblea Constituyente de la democracia prohibió en 1992 la reelección presidencial y que los exmandatarios puedan aspirar a otros cargos políticos.

Hasta ahora, solamente el izquierdista Fernando Lugo ocupa un escaño como senador activo, debido a que no completó su período de gobierno porque fue destituido en 2012, catorce meses antes del fin previsto de su mandato.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en español en Facebook Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook swissinfo.ch en español Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook