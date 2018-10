El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

El presidente de la región belga de Flandes, Geert Bourgeois, urgió este miércoles a la diplomacia belga a expresar oficialmente su descontento a España por la decisión, a su juicio "grave", de Madrid de retirar el estatus diplomático al delegado flamenco.

"Esto es un incidente diplomático grave", señaló Bourgeois ante el Parlamento flamenco, según sus palabras recogidas por la agencia Belga. "Es lo nunca visto en la historia de la Unión Europea, un acto muy poco amistoso", agregó.

Madrid protestó por varias declaraciones recientes del presidente del parlamento flamenco, Jan Peumans, en un contexto de apoyo de los nacionalistas flamencos a la causa independentista catalana.

El ministerio español de Asuntos Exteriores convocó el martes en Madrid al embajador belga, Marc Calcoen, para expresarle el "malestar" español por las declaraciones "inaceptables e impropias de un país amigo y aliado como es Bélgica".

El ministro español, Josep Borrell, le comunicó así su decisión de "dejar de considerar al consejero y delegado del gobierno de Flandes, André Hebbelinck, como agente diplomático de la embajada del reino de Bélgica", según un comunicado de la cancillería.

A raíz de la decisión, Bourgeois, que pertenece al partido nacionalista flamenco N-VA como Peumans, explicó haber solicitado al jefe de la diplomacia belga, Didier Reynders, que convocara a la embajadora española en Bruselas.

"No, esto no tendrá lugar", dijo un portavoz de Reynders a Belga, asegurando que "no corresponde a un ministro de Exteriores comentar las palabras de un presidente" regional. Sin embargo, expresó la disposición del ministerio a transmitir a Madrid los "mensajes" del gobierno flamenco.

El apoyo de los nacionalistas flamencos a los independentistas catalanes ha generado fricciones entre Madrid y Bruselas, desde la llegada del ex presidente catalán Carles Puigdemont a Bélgica a fines de octubre de 2017, e incluso dentro del propio gobierno federal belga, dominado por la N-VA.

El primer ministro belga, el liberal francófono Charles Michel, que participa en una cumbre europea en Bruselas, rechazó ante los periodistas la existencia de un "conflicto diplomático" entre "el gobierno federal belga" y el gobierno del socialista español, Pedro Sánchez.

En Bélgica, las diferentes entidades federadas, entre ellas la región de Flandes, cuentan con amplias competencias, incluso en ámbitos a menudo gestionados por gobiernos centrales como los asuntos exteriores.

"Es responsabilidad de Flandes, primero, de gestionar su relación con España y es responsabilidad de España, conforme a los tratados internacionales, de definir cómo organiza sus relaciones diplomáticas, incluso con las entidades federadas", agregó Michel.

