El primer ministro paquistaní, Imran Khan, alentó el lunes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a reiniciar las conversaciones con los talibanes en Afganistán, al decir que en última instancia tendría que haber un acuerdo político.

"Me voy a encontrar más tarde con el presidente Trump y le voy a decir: mira no va haber una solución militar", dijo a la organización Council on Foreign Relations, antes de la reunión de los dos líderes, que será más tarde el lunes al margen de la Asamblea General de la ONU.

"Si no has sido capaz de tener éxito en 19 años, no lo tendrás en otros 19 años", dijo Khan.

Trump a menudo ha pedido poner fin a la guerra más larga de Estados Unidos, lanzada tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, y un alto diplomático estadounidense alcanzó un acuerdo para sacar a las tropas, tras un año de negociación con militantes talibanes.

Trump terminó abruptamente las conversaciones a principios de este mes, tras revelar en Twitter que había invitado a líderes talibanes a Estados Unidos, pero que había cancelado la visita luego de que un ataque mató a un soldado estadounidense en Kabul.

Khan, cuyo gobierno ha tratado de usar su influencia con los talibanes, admitió que la decisión diplomática de Trump lo tomó desprevenido.

"Lo leímos en el periódico. Por lo menos debería haber sido discutido con nosotros", dijo.

Khan, una exestrella de cricket que sido criticado desde hace tiempo por sus operaciones militares contra extremistas, descartó la posibilidad de que los talibanes derroquen al gobierno reconocido internacionalmente en Kabul, sin tropas de Estados Unidos.

"No creo que los talibanes puedan controlar todo el país. Creo que habrá un acuerdo", dijo.

"Honestamente creo que esto no son los talibanes de 2001. Hay muchas cosas que pasaron y creo que ellos serán más complacientes", añadió.

Los talibanes impusieron una austera versión del Islam en casi todo Afganistán de 1996 a 2001, prohibiendo la música, la educación para las niñas y dando refugio a Al Qaida.

Khan también dijo que haría una nueva propuesta a Trump para mediar sobre Cachemira, que está divida entre Pakistán e India.

Trump se reunió un día antes con el primer ministro de India, Narendra Modi, un hindú nacionalista cuyo gobierno revocó el mes pasado la autonomía en la región de mayoría musulmana y cortó el servicio de telefonía e Internet a la mayoría de la población.

