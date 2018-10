El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 9 de octubre de 2018 19:19 09 de octubre de 2018 - 19:19

La primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, pidió "pragmatismo" y "paciencia" el martes a quienes, en el seno de su Partido Nacionalista Escocés (SNP), querrían una independencia inmediata de Reino Unido ante la amenaza del Brexit.

La jefa del gobierno regional y líder del SNP está bajo presión para convocar un nuevo referéndum a medida que crece el temor de que un Brexit sin acuerdo, por la falta de entendimiento entre Londres y Bruselas, tenga caóticas consecuencias económicas cuando el país salga de la Unión Europea a finales del próximo marzo.

En un referéndum celebrado en 2014, un 55% de escoceses se declaró contra la independencia de la región pero después, en otra consulta en 2016, votaron muy ampliamente a favor de permanecer en la UE, en clara oposición a la opinión mayoritaria en Reino Unido.

Sturgeon es una eurófila convencida que suele alinearse con el posicionamiento de la UE en cuestiones económicas, pero dijo a sus delegados que el fracaso en la consulta de 2014 significa que Escocia debe estar totalmente preparada para la independencia antes de volver a votar.

"Nuestro trabajo consiste en tomar esa pasión y mezclarla con pragmatismo, perseverancia y paciencia para convencer a quienes todavía no están convencidos", afirmó.

"Si lo hacemos, créanme, el ímpetuo hacia la independencia será imparable", agregó.

No es la primera vez que la dirigente subraya que prefiere esperar al fin de las negociaciones sobre el Brexit antes de lanzar una nueva consulta, que necesitaría la aprobación del parlamento británico y que, según los sondeos, no tiene la certeza de ganar.

"Mientras esperamos -algunas veces con impaciencia, lo sé- a que concluya esta fase de negociaciones y la niebla del Brexit escampe, no tengan dudas sobre esto. En los últimos dos años hemos demostrado por qué Escocia necesita ser independiente", afirmó. "Tengo más confianza que nunca en que Escocia será independiente" un día, agregó.

- "Ninguna garantía" -

El SNP esperaba inicialmente poder organizar otro referéndum de independencia antes de que Reino Unido saliese de la UE en marzo, pero dado el estancamiento de las negociaciones entre Londres y Bruselas la agenda se ha ido aplazando.

Ahora se habla de organizarlo antes de 2021, fecha en que expira el actual mandato del gobierno escocés.

"Nuestro futuro no está en nuestras manos. El futuro de Escocia está en las manos de (el parlamento británico en) Westminster. Y la única solución a eso es convertirnos en un país independiente", lanzó Sturgeon ante los delegados.

Y aseguró que su partido apoyará la convocatoria de otro referéndum a nivel nacional sobre la permanencia en la UE, aunque puede que el resultado no le sea más favorable que la vez anterior.

"No nos engañemos. No hay ninguna garantía de que otra votación no dé el mismo resultado: que Escocia elija permanecer (en la UE) pero tengamos que enfrentar la salida contra nuestra voluntad", advirtió.

La líder independentista consideró injusto que Londres y Bruselas estén discutiendo la posibilidad de dar a Irlanda del Norte un mayor acceso al mercado único europeo para evitar reinstaurar una frontera dura en la isla.

Así, afirmó que Escocia debería tener los mismos derechos, especialmente dado que Londres argumentó en 2014 que permanecer en la unión significaba conservar el acceso al mercado europeo.

"En 2014 nos dijeron que teníamos que rechazar la independencia para proteger nuestro lugar en Europa", dijo. "Hoy escuchamos advertencias sobre la escasez de medicamentos, los aviones que no podrán volar, los bloqueos en los puertos y una hemorragia de inversiones", lanzó.

El mes pasado Gran Bretaña designó a un ministro encargado de asegurar que no habrá rupturas en el abastecimiento de alimentos tras el Brexit.

"No habíamos tenido algo así desde que Winston Churchill era primer ministro", se exclamó Sturgeon.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en español en Facebook Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook swissinfo.ch en español Únete a la nueva página de SWISSINFO EN ESPAÑOL en Facebook