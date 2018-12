Protestan en Ecuador contra aumento en precio de los combustibles

Cientos de personas protestaron este jueves en Quito contra los aumentos del precio de los combustibles decretado por el gobierno para enfrentar sus dificultades económicas.

Encolumnados a lo largo de tres cuadras, los manifestantes marcharon por el centro histórico de Quito con pancartas con leyendas como "Sube la gasolina, sube todo" y "No al paquetazo".

"El alza de la gasolina le hace daño a todos los ecuatorianos (...) Toda alza de combustibles afecta a la canasta básica", dijo a la AFP Mesías Tatamuez, líder sindicalista.

Tatamuez aseguró que las movilizaciones seguirán en enero, cuando está previsto el aumento del precio del diésel.

El gobierno del presidente Lenín Moreno ha elevado progresivamente los precios de los combustibles alegando que durante 40 años el Estado ha gastado millones en subsidios y que en el difícil momento que atraviesa la economía ecuatoriana es necesario ajustar esos valores.

Según el ministerio de Energía, solo en la última década en la que gobernó el izquierdista Rafael Correa (2007-2017) los subsidios le costaron al país 50.000 millones de dólares.

El gobierno anunció en agosto el aumento del precio de la gasolina súper, de alto octanaje. El galón americano pasó de 2,48 a 2,98 dólares y este jueves trepó a 3,10 dólares al ser liberado de acuerdo al precio internacional.

Esta misma semana el gobierno también elevó el valor de la gasolina extra, la de mayor uso en el país. El precio escaló de 1,48 a 1,85 dólares.

Según las autoridades, el transporte público y del sector pesquero no se verán afectados por el alza de los combustibles, pues se beneficiarán de "compensaciones" que aún no fueron definidas.

Para Alejandro Mensías, de 28 años, las medidas del gobierno de Moreno "frenan la capacidad de compra de los trabajadores".

"Las personas no podemos dimensionar bien lo que se viene, las cosas están recién brotando", pero "las marchas serán más recurrentes a medida que pase el tiempo", comentó a la AFP.

Tatamuez además tildó de "burla" el incremento de ocho dólares al salario básico, anunciado este jueves por el ministro de trabajo Raúl Ledesma.

"El pueblo no se merece esto (...) los empresarios no pueden mentirle al Ecuador diciendo que no han ganado nada", señaló Tatamuez.

Tras el alza en el salario básico mensual este pasó de 386 a 394 dólares. El gobierno fijó el nuevo valor debido a que no hubo acuerdo entre trabajadores y empresarios, quienes pedían que no se realice un aumento.

La reducción de subsidios a los combustibles resulta un tema muy sensible en Ecuador, donde en el pasado se produjeron fuertes protestas por el aumento al precio de la gasolina.

Además de elevar el precio del combustible, el gobierno de Moreno eliminó 25.000 puestos de trabajo que estaban vacantes en el sector público y redujo el salario de ministros y otros funcionarios de alto nivel.

Moreno atribuye los problemas económicos a un mal manejo de las finanzas y al excesivo endeudamiento por parte de su antecesor y ex aliado Rafael Correa, que gobernó entre 2007 y 2017.

Neuer Inhalt Horizontal Line