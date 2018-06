El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Miles de manifestantes furiosos con la política migratoria de Estados Unidos marcharon este sábado por todo el país para protestar por las separaciones de familias en la frontera, realizadas bajo la línea dura impuesta por Donald Trump.

La manifestación "Families Belong Together" (Las familias deben estar juntas) en Washington comenzó en Lafayette Square, donde se congregaron multitudes justo enfrente de la Casa Blanca, antes de marchar hacia el Capitolio, sede del Congreso.

En Nueva York, familias, jóvenes, niños y ancianos -tanto recién llegados como ciudadanos de larga data- marcharon bajo un sol abrasador como parte de una protesta que, según un agente de policía, reunía a "un par de miles" de personas.

"Dígalo alto, dígalo claro, los refugiados son bienvenidos aquí", coreaban, también declarando la bienvenida a los musulmanes.

Una banda de percusionistas aumentó el fervor de una multitud que portaba carteles que, por ejemplo, decían: "Nuestra Nueva York es una Nueva York Inmigrante" y "Sin jaulas, sin prohibiciones, sin muro".

"Suprimir el ICE", rezaba otro letrero, reflejando los crecientes pedidos de activistas de eliminar la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas.

- "Es realmente cruel" -

En un intento por detener el flujo de decenas de miles de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos, Trump ordenó a principios de mayo el arresto de adultos que ingresen al país ilegalmente, incluidos aquellos que solicitan asilo.

Muchos de los que intentan cruzar la frontera entre Estados Unidos y México son personas pobres que huyen de la violencia de las pandillas y otros problemas en América Central.

Como resultado de la represión ordenada por Trump, cientos de niños fueron separados de sus familias y, de acuerdo con imágenes ampliamente difundidas, mantenidos en recintos enrejados, en una práctica que provocó la indignación nacional y mundial.

La semana pasada, Trump firmó una orden que pone fin a la separación de las familias, pero abogados especializados en inmigración dicen que el proceso de reagrupación será largo y caótico.

Cerca de 2.000 niños fueron separados de sus padres, según cifras oficiales publicadas el pasado fin de semana.

Julia Lam, una madre y diseñadora de modas retirada de 58 años que emigró desde Hong Kong en los 80, se unió a la protesta de Nueva York con dos amigos y sus hijos pequeños.

"Creo que es realmente cruel separar a los niños", dijo. "Estoy enojada (...) Simplemente no entiendo cómo un ser humano hace una cosa así".

Courtney Malloy, abogada de 34 años, señaló que es importante mostrar apoyo a los inmigrantes y que las políticas del gobierno "no son Estados Unidos".

"Esto no es lo que defendemos y no está bien, y no nos quedaremos aquí a ver cómo nuestro país se destroza y los bebés son arrancados de sus madres", dijo a AFP, mientras sostenía un cartel que decía: "El único bebé que debería estar en una jaula es Donald Trump".

- "Son geniales" -

Más de 500 mujeres, incluida una congresista, fueron arrestadas el jueves en el complejo del Capitolio durante una protesta contra la política migratoria de Trump.

Trump ha convertido la lucha contra la inmigración, tanto ilegal como legal, en una de las principales prioridades de su agenda política de "Estados Unidos primero".

La ICE realiza detenciones y aplica la represión ordenada por el gobierno, pero una coalición emergente de políticos, activistas y manifestantes proinmigrantes ha comenzado a pedir su desmantelamiento.

Campamentos de "Occupy ICE" (Ocupemos ICE) se han establecido en varios estados del país.

Una de las primeras voces en pedir la eliminación del ICE fue la actriz y candidata demócrata a la gobernación de Nueva York, Cynthia Nixon.

Desde entonces, se le han unido el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, quien declaró a la estación de radio WYNC: "Se necesita una agencia para gestionar la inmigración, pero el ICE no es"; y la senadora Kirsten Gillibrand, también de Nueva York, quien llamó a esta oficina "una cruel fuerza de deportación".

Este sábado, Trump tuiteó varios mensajes en apoyo a la agencia migratoria. "Los demócratas están haciendo un gran esfuerzo para suprimir ICE, uno de los grupos de hombres y mujeres más inteligentes, más duros y con más espíritu de la ley que he visto. He visto a la ICE liberar ciudades de la toma de (la pandilla) MS-13 y limpiar las situaciones más difíciles. ¡Son geniales!", escribió.

En un segundo mensaje, pidió a los "valientes hombres y mujeres" de la ICE que "no pierdan su espíritu". "Están haciendo un trabajo fantástico para mantenernos seguros erradicando a los peores elementos delictivos. ¡Muy valientes! Los demócratas izquierdistas radicales los quieren fuera. Luego será toda la policía. ¡Cero chance, nunca sucederá!", agregó.

Trump estaba el sábado cerca de Nueva York, en su campo de golf Bedminster en Nueva Jersey. Unos 200 manifestantes estaban afuera. "Incluso la familia Trump tiene que permanecer unida", decía uno de los carteles.

