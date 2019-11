El presidente ruso Vladimir Putin calificó el miércoles de "simpático" a su homólogo ucraniano Volodimir Zelenski, y se declaró dispuesto a hallar una solución al conflicto en el este de Ucrania, tres semanas antes de una cumbre entre ambos en París.

"No lo he visto nunca y no lo conozco, pero hemos hablado por teléfono. Me parece una persona simpática y sincera", dijo Putin del presidente ucraniano en un foro sobre inversiones en Moscú.

Según Putin, Volodimir Zelenski "intenta realmente cambiar la situación de la mejor manera, incluso en el Donbass", la zona del este de Ucrania, escenario de una guerra entre las fuerzas de Kiev y los separatistas pro-rusos, que ha dejado más de 13.000 muertos.

Los dos dirigentes se reunirán por primera vez el 9 de diciembre en París en una cumbre para intentar resolver el conflicto en Ucrania, con la mediación del presidente francés Emmanuel Macron y de la canciller alemana Angela Merkel.

Zelenski ya expuso los temas que desea abordar en París, durante un viaje el viernes al Este donde, en presencia de los embajadores francés y alemán, inauguró un puente que facilita el paso de la línea del frente a los civiles.

El presidente ucraniano citó "el control por Ucrania de su frontera" con Rusia, donde más de 400 kms están en manos de los separatistas pro-rusos. Ello permite, según Kiev y los occidentales, a Moscú entregar armas a los rebeldes.

Zelenski prevé asimismo hablar de la organización de elecciones locales en los territorios separatistas una vez que Kiev haya recuperado el control de ellos.

También se hablará de las violaciones del alto el fuego, así como del intercambio de prisioneros.

