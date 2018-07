El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

Este contenido fue publicado el 3 de julio de 2018 9:22 03 de julio de 2018 - 09:22

El Reino Unido presentó este martes un "plan de acción" para acabar con la discriminación de la comunidad gay, que incluye una ley para prohibir las terapias para convertirlos en heterosexuales.

El plan se basa en los datos reunidos en una encuesta en internet que recibió 108.000 respuestas de la comunidad LGTB.

Un 2% de los encuestados dijo haber sido sometido alguna vez a este tipo de supuestas curas y otro 5% que se las habían ofrecido en alguna ocasión pero las rechazaron.

La organización Stonewall, que defiende los derechos de los gays, define estas terapias como "cualquier forma de tratamiento o psicoterapia que pretende reducir o acabar con la atracción por personas del mismo sexo.

"Estas actividades son un error, y no estamos dispuestos a permitir que continúen", afirma el gobierno en su plan.

Alrededor de la mitad de encuestados que habían sido sometidos a una de estas terapias dijo que había sido dirigida por un grupo religioso, el 19% por un profesional sanitario y el 16% por un familiar o allegado.

Más de dos tercios de los encuestados dijeron haber evitado ir de la mano con sus parejas por temor a una reacción adversa.

"Me impactó cuántos encuestados dijeron no poder mostrar abiertamente su orientación sexual o evitar ir de la mano con sus parejas por miedo", dijo la primera ministra Theresa May.

"Nadie debería tener que esconder quien es o a quien ama", concluyó.

