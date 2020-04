Esta imagen de archivo, tomada el 30 de agosto de 2019, muestra al grupo The Rolling Stones durante un concierto en el Hard Rock Stadium, en Miami Gardens, Florida

Un espectáculo digital con decenas de estrellas, como Taylor Swift, Paul McCartney y los Rolling Stones, empezó este sábado su retransmisión por internet en apoyo a los trabajadores sanitarios que luchan contra la pandemia de coronavirus.

La primera parte de ese evento virtual, respaldado por la organización internacional Global Citizen en colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS), durará seis horas y cuenta con la presencia de estrellas como Jennifer Hudson, Matthew McConaughey y Luis Fonsi que aparecerán por video en vivo y directo desde sus casas.

En su inicio, el exfutbolista inglés David Beckham estuvo en una videoconferencia con jóvenes deportistas y los animó a perfeccionar su técnica en casa, a la espera de que regresen las competiciones deportivas suspendidas por el coronavirus.

Según Global Citizen, el evento no solo busca el entretenimiento, sino también funcionar como "un grito movilizador" para colaborar con organizaciones de ayuda locales, en un momento en el que la crisis sanitaria mantiene a unos 4.500 millones de personas confinadas en casa.

También llamará a filántropos y gobierno a apoyar a la OMS en su respuesta contra el coronavirus, un propósito para el que la organización asegura haber recaudado ya 35 millones de dólares.

El grupo The Killers cantó una versión acústica de su éxito "Mr. Brightside".

"Recordemos aquí que en estos tiempos complicados sigue habiendo mucha bondad, esperanza y alegría en el mundo", dijo McConaughey.

La actriz Sarah Jessica Parker se dirigió a los trabajadores sanitarios que trabajan en el hospital Elmhurst de Nueva York, el estado más afectado por la pandemia hasta el momento en Estados Unidos.

"Sois héroes", dijo la protagonista de "Sex and the City" desde su sofá. "Siempre estaremos agradecidos por los sacrificios que hicisteis para mantener a la comunidad sana y salva".

Además de los famosos, la retransmisión en directo muestra los esfuerzos del personal médico y de quienes distribuyen alimentos y productos sanitarios a las poblaciones desfavorecidas.

Aisha al Muntheri, trabajadora en un hospital, habló desde París, vestida con ropa quirúrgica, para decir que se sentía orgullosa de "estar en el frente" con sus colegas.

"Es parte de nuestro valor como médico el servir a la humanidad", dijo. "La humanidad es nuestro lenguaje común".

- "Carta de amor al mundo" -

La segunda parte del espectáculo será un concierto virtual promovido por Lady Gaga, en el que participarán artistas como Billie Eilish, Elton John, Jennifer López, Celine Dion, Stevie Wonder y los ya mencionados Paul McCartney, Taylor Swift y los Rolling Stones.

Empezará a las 00H00 GMT del domingo y lo presentarán tres figuras de la televisión estadounidense: Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert.

Lady Gaga indicó que este megaconcierto de dos horas, titulado "One World: Together At Home" ("Un Mundo: Juntos en Casa"), busca continuar "la carta de amor para el mundo" como llama "al valiente esfuerzo global" contra la COVID-19, que ha causado más de 157.000 muertos en todo el planeta.

El evento contará "historias globales de triunfo y esperanza", dijo la cantante estadounidense. "Podemos hacer algo para llevar alegría y un respiro a los rincones de la Tierra", agregó.

"La música nos da este momento para detenernos a reflexionar sobre nuestra unidad como seres humanos", dijo a la AFP el director de Global Citizen's, Hugh Evans, antes del espectáculo.

"Y reunirnos y decir sabes qué, realmente -no es sólo una hipérbole-, realmente estamos en esto juntos", añadió.

