Este contenido fue publicado el 18 de octubre de 2018 12:31 18 de octubre de 2018 - 12:31

Matteo Salvini, jefe de la extrema derecha italiana y hombre fuerte del gobierno en Roma, declaró el jueves que contempla ser candidato a la presidencia de la Comisión Europea en caso de victoria de una coalición nacionalista en las próximas elecciones europeas.

"Es verdad, amigos de varios países europeos me lo piden, me lo proponen" declaró Salvini en entrevista al diario La Repubblica.

"Me alegra que vean en mí un punto de referencia para la defensa de los pueblos, incluso fuera de Italia (...) Ya veremos. Estoy reflexionando" agrega.

Salvini, de 45 años, ha hecho de La Liga -antes Liga del Norte, partido secesionista- una formación nacionalista triunfante, con el eslogan "los italianos primero". Ahora está aliado al Movimiento 5 Estrellas (antisistema) para gobernar Italia.

El presidente de la Comisión europea es nombrado por el Consejo de jefes de Estado y gobierno de la UE, tras propuesta del partido o grupo mayoritario en el Parlamento europeo.

En la entrevista, Salvini vuelve a atacar a la Comisión y a su presidente Jean-Claude Juncker, muy críticos con el proyecto expansivo de presupuesto italiano.

"Somos responsables ante 60 millones de italianos, no ante ellos (Comisión y Juncker). El presupuesto no va a cambiar ni una coma. Que no se atrevan a enviar una troika o a comisarios. Basta ya, que dejen trabajar al gobierno de los italianos", agrega.

