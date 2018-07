El siguiente contenido proviene de socios externos. No podemos garantizar al usuario el acceso a todos los contenidos.

El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, exigió este miércoles "garantías" antes de autorizar a un barco de guardacostas italianos a atracar en un puerto de la península con unos 60 migrantes, algunos de los cuales se habrían rebelado.

De los 67 migrantes transbordados el martes al navío "Diciotti", algunos se habrían rebelado contra la tripulación -que los recogió ante las costas libias-, por miedo a ser conducidos de vuelta a Libia.

"De momento no hay puerto para el Diciotti" afirmó este miércoles ante la prensa Salvini. "Autores de amenazas o agresiones no acabarán en el hotel, sino en la cárcel", agregó.

"No autorizaré ningún tipo de desembarco mientras no tenga la seguridad para los italianos de que delincuentes, que no son refugiados (...), pasen un tiempo en prisión y sean llevados de vuelta lo más pronto posible", aseguró.

Salvini, en el cargo desde el 1 de junio, también viceprimer ministro y jefe de fila de la Liga (extrema derecha), decidió hace un mes prohibir el acceso a los puertos italianos a las ONG que socorren a los migrantes en el Mediterráneo, una posición que refleja la nueva línea dura de Italia en materia migratoria.

