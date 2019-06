El expresidente francés Nicolas Sarkozy relata su ascenso al poder en 2007 y salda cuentas pendientes con algunos oponentes políticos en un libro que salió a la venta este jueves.

El 6 de mayo de 2007, "cuando vi mi rostro aparecer en las pantallas, acompañado de 53%, fue una explosión. Todos gritaban, saltaban, reían, algunos lloraban de alegría. (...) Había logrado mi objetivo íntimo de tantos años", escribe el exmandatario en "Passions" (Pasiones).

Jefe de Estado entre 2007 y 2012, Sarkozy cuenta paso a paso cómo construyó su carrera política, que comenzó en 1975 con un mitin del antiguo partido conservador, RPR, en Niza, hasta su ascenso a la presidencia de Francia 32 años después, pasando por su fracaso en su intento por ser reelegido en 2012.

"Me gusta ganar. Siempre he luchado por la victoria, pero debo admitir que he aprendido mucho más de mis fracasos que de mis éxitos", explica el ex jefe de Estado, derrotado por François Hollande en 2012 y por su ex primer ministro François Fillon en las primarias de la derecha en 2016.

"A menudo me preguntan si echo de menos la política. Invariablemente, respondo que no, y veo que poca gente me cree. Sin embargo, es la verdad", añade Sarkozy, mientras que su expartido, Los Republicanos, están en plena crisis tras haber obtenido en las elecciones europeas apenas 8,48%.

Nicolas Sarkozy escribe también largo y tendido de su vida privada. Cuenta que su segunda esposa, Cécilia, le dijo que quería divorciarse el día del debate televisivo entre las dos vueltas de las elecciones presidenciales de 2007.

A su encuentro con su actual esposa, la cantante y exmodelo Carla Bruni, lo decribe como "el más importante de [su] vida".

El exmandatario salda también algunas cuentas, sobre todo con François Fillon, quien fue su primer ministro durante cinco años.

"¡François Fillon pidió que se aceleraran los procesos judiciales contra el hombre que lo nombró durante cinco años en Matignon [oficina del primer ministro, ndlr.]! No hay nada más que decir. Es algo abrumador".

Tampoco es clemente con Ségolène Royal, a quien derrotó en la segunda vuelta de las presidenciales de 2007, ni con su sucesor Fançois Hollande, a quien acusa de haber puesto en marcha "manipulaciones policiales y judiciales" en su contra.

En cambio, no emite ninguna opinión sobre el actual presidente, Emmanuel Macron, de 41 años. Escribe simplemente, refiriéndose al caso de Macron, pero también al suyo propio: "Si la juventud es un privilegio para conquistar el poder, es una debilidad al momento de ejercerlo".

