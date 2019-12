El presidente francés Emmanuel Macron se enfrenta a una crucial semana con masivas huelgas y movilizaciones sociales que cumplieron este domingo su cuarto día y tienen semiparalizado al país, en protesta por una polémica reforma del sistema de jubilaciones.

Los franceses temen un "lunes negro", en especial en la región parisina, y la propia empresa ferroviaria nacional francesa SNCF ha advertido a los usuarios que la afluencia a las estaciones será "muy peligrosa" para la seguridad de los viajeros, teniendo en cuenta el exiguo servicio mínimo fijado ante la huelga.

El mismo tono alarmante ha sido utilizado por la RATP (operador del transporte público parisino), que invita a "todos los viajeros que tengan la posibilidad a aplazar sus desplazamientos", habida cuenta de la "fuerte saturación de la red", con 10 líneas de metro cerradas.

La prolongación de las huelgas inquieta a los empresarios, que hasta aquí habían previsto un impacto moderado, pero que ahora temen un agravamiento con bloqueos camineros y escasez de combustibles en plenas y cruciales fiestas de diciembre.

Consultas en Matignon (residencia del primer ministro), una reunión en el Elíseo (sede de la presidencia), batallas de comunicación: el gobierno está actuando para salvar su reforma de las pensiones.

Macron se reunirá este domingo por la noche con varios de sus ministros para intentar sortear la crisis, después de que los sindicatos ferroviarios decidieran "ampliar" la huelga de la compañía pública ferroviaria francesa SNCF a partir del lunes.

El presidente y el primer ministro francés Edouard Philippe han invitado el lunes a los dirigentes gubernamentales y a los ministros a un "almuerzo de amortiguación" al palacio presidencial.

El duelo entre gobierno y sindicatos está servido, después de que éstos consiguieran sacar a las calles el jueves --primer día de movilizaciones-- a más de 800.000 manifestantes en todo el país.

Edouard Philippe no da sin embargo su brazo a torcer. "Si no hacemos hoy una reforma profunda, seria, progresiva, otro (gobierno) hará otra en el futuro que será brutal, realmente brutal", aseguró este domingo en declaraciones al Journal du Dimanche (JDD).

Pero, enfrente, también se muestran determinados los sindicatos. "Aguantaremos hasta que se retire la reforma" replica en otra entrevista al mismo diario el secretario general de la CGT, Philippe Martinez, que con otras centrales ha convocado para el martes una nueva jornada de manifestaciones y huelgas.

- Regímenes especiales -

El lunes por la tarde, el máximo responsable gubernamental de las jubilaciones, Jean-Paul Delevoye, presentará a los agentes sociales sus conclusiones.

El miércoles Edouard Philippe detallará el plan para fusionar los 42 regímenes existentes. Con ello, se pondrá fin a muchas de las "injusticias del sistema actual", indica este domingo el primer ministro al JDD.

"Podremos aportar respuestas extremadamente positivas a muchas personas que sufren injusticias en el sistema actual, especialmente mujeres, agricultores, y todos quienes tienen trayectorias interrumpidas", asegura.

La movilización es contra un "sistema universal" de jubilaciones, que prevé reemplazar a los actuales 42 regímenes de jubilación existentes (general, de funcionarios, sector privado, especiales, autónomos, complementarios).

El ejecutivo francés promete un dispositivo "más justo", pero quienes se oponen a él --la casi totalidad de los sindicatos y la oposición de izquierda-- temen una mayor "precariedad" para los jubilados.

El proyecto de reforma de las jubilaciones no ha sido aún revelado por completo, aunque se han avanzado varios de sus principios. El gobierno podría proponer una transición de diez a quince años entre los regímenes actuales y el futuro sistema.

¿Bastará eso para apagar el incendio? "La repuesta será no", sentencia el secretario general de la CGT.

"No quiero que nuestros nietos nos digan: tú has podido jubilarte a tal edad pero, a cambio, has sacrificado mi jubilación", explica Philippe Martinez.

- ¿Hasta Navidad? -

La movilización y las huelgas pueden durar varios días más, y algunos temen que podrían prolongarse hasta la Navidad, generando uno de los peores conflictos en la mitad del mandato presidencial de Emmanuel Macron, elegido jefe de Estado en mayo de 2017.

Macron ha sorteado más o menos el reto que le han planteado los "chalecos amarillos", que desde noviembre de 2018, y durante 56 sábados consecutivos hasta ahora, salieron a manifestarse pidiendo más igualdad y mejoras sociales y económicas.

Los "chalecos amarillos" --un movimiento autónomo, sin verdaderos líderes-- volvieron a desfilar el sábado, expresando además su solidaridad con las manifestaciones convocadas por los sindicatos, que agruparon a numerosos colectivos.

"Ya estamos en la convergencia de luchas" sociales, se felicitó la eurodiputada Manon Aubry, del partido La France Insoumise (LFI, izquierda radical).

Por su lado, la oposición de derecha se muestra muy crítica con Macron. El método del "liberal" Macron es "catastrófico", un "ejemplo de 'amateurismo'", criticó Xavier Bertrand, presidente de la región Alta Francia y exministro.

